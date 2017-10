„Consiliul Judeţean nu ne-a dat bani de lemne pentru grădiniţe, credeţi că ne dă solarii?“

Primarii sunt conștienți că doar pesediștii vor intra în serele lui Nicușor

„Consiliul Județean nu ne-a dat bani de lemne pentru grădinițe, credeți că ne dă solarii?“

Ştire online publicată Luni, 13 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cinci firme ar putea beneficia de 875.000 de euro (fără TVA) de la Consiliul Județean Constanța, în schimbul banilor ele urmând să furnizeze cele aproximativ 2.500 de solarii prevăzute în proiectul administrației județene constănțene „Consumăm produse românești“. Deși licitația pentru achiziționarea solariilor a fost lansată de curând, mulți primari nu prea au habar de proiect, unii dintre ei fiind convinși că doar „acele primării“ vor beneficia de el. În luna octombrie a acestui an, consilierii județeni au adoptat o hotărâre de consiliu prin care își propuneau să contribuie la dezvoltarea agricolă a județului, în zonele rurale. Potrivit hotărârii, este vorba despre un proiect denumit simbolic „Consumăm produse românești”, de pe urma căruia în decurs de patru ani aproximativ 2.500 de familii din mediul rural ar trebui să beneficieze de tot atâtea solarii, care ar fi pe de o parte o sursă de venit pentru producători, iar pe de altă parte o garanție că locuitorii județului de la malul mării ar mânca mai sănătos. În hotărâre se mai menționează că într-un astfel de solariu se pot obține trei culturi succesive pe an, iar familiile implicate în proiect vor primi răsadurile și îngrășămintele necesare. Proiectul ar urma să fie derulat de Consiliul Județean Constanța în colaborare cu Camera Agricolă Județeană Constanța, aceasta având ca sarcină coordonarea și monitorizarea acțiunii din punct de vedere tehnic. Consiliile locale vor avea și ele un rol în derularea proiectului și anume în sarcina lor căzând alegerea familiilor care vor primi solariile și implicit vor contribui la implementarea proiectului. „Solariile ajung la primăriile... acelea“ Se pare totuși că multe dintre primăriile din județul Constanța nu au fost, încă, înștiințate cu privire la acest proiect. Și chiar dacă au aflat singuri de el, nu speră că oamenii din comuna lor vor beneficia de programul CJC. Unul dintre cei care nu a fost încă informat de către Con-siliul Județean Constanța despre derularea acestui proiect este primarul comunei Oltina, liberalul Gheorghe Chirciu. „Momentan nu am auzit nimic de așa ceva și nu-mi fac iluzii că vor ajunge solariile la mine. Ajung la primăriile… acelea. La mine nu a ajuns un leu din partea CJC, credeți că vor ajunge solariile? Ei nu au dat bani de lemne ca să facem încălzirea în școli și grădinițe. Ar fi o idee bună să primim, dar nu sper în așa ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul. De aceeași părere este și primarul PDL din Castelu, Nicolae Anghel. „Nu cred că această hotărâre ne include și pe noi. Ați văzut hotărâre CJC în ultimii șapte ani care să ajute comuna Castelu? Noi nu am primit niciun leu niciodată. Și acum recent am vrut să facem un proiect de plantare de pomi. Am vrut să punem sal-câmi în jurul stadionului și au zis că nu se poate că trebuie să fie proiect de la CJC. Cum adică? E terenul în administrația CJC? Asta e, am rezistat până acum, mai rezistăm încă un an”, a afirmat și primarul din Castelu. De cealaltă parte a baricadei politice, informațiile par să circule mai repede, primarul PSD din Deleni, Marian Dan, declarând: „Știu că vom primi și noi în jur de 30 de solarii. În ceea ce privește criteriile pe care se vor selecta familiile care vor beneficia de ele, consiliul local va hotărî acest lucru. Se vor acorda celor care vor să muncească și celor ce sunt incluși în legea 416.” Maxim cinci firme își vor adjudeca proiectul Exemplele în acest sens ar putea continua. Cu toate acestea, însă, Consiliul Județean Constanța a demarat proiectul. Mai exact, administrația județeană a lansat licitația, iar pe 7 decembrie a fost publicat pe site-ul www.licitatiipublice.ro anunțul de participare la licitație pentru firmele dornice să se implice în proiect. Conform paginii online, odată licitația încheiată, acordul cadru va putea fi semnat cu maximum cinci agenți economici, durata derulării contractului fiind de patru ani. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 875.000 de euro (fără TVA). Ce să faci pentru un milion de euro... Ce trebuie să asigure, de acești bani, firmele care vor fi declarate câștigătoare?! Fiecare societate selectată va fi obligată să furnizeze între 400 și 1.000 de solarii. Potrivi capitolului 5 din caietul de sarcini ce se referă la cerințele tehnice minime impuse solariilor, suprafața acoperită la sol trebuie să fie de minim 80 mp, înălțime centrală a arcului de 3,5 m, iar lățimea la sol a arcului de minim 6 m. Dotările specifice ale fiecărui solariu în parte sunt: folie de acoperire a cărei rezistență să fie garantată pe o perioadă de 3 ani, arce cu rezistență la vânt cu perioadă de durabilitate pentru cel puțin 6 ani, sisteme de susținere a plantelor, sisteme de ventilație, sisteme de irigație prin picurare și folie termoprotectoare. De asemenea, mai sunt necesare o ușă de acces, o plasă de umbrire pentru jumătate din suprafață și sisteme de rezistență pentru vânt de minim 100 km/h și depuneri de zăpadă de minim 20kg/mp. O altă condiție impusă firmelor implicate este ca solariile să poată fi montate ușor, să fie flexibile cu posibilitatea de extindere și să fie însoțite de un manual de instalare. Firmele interesate vor putea să depună ofertele și cererile de participare la licitație până la data de 20 ianuarie 2011, ora 10:00. Rămâne de văzut cine își va adjudeca în această perioadă de criză sutele de mii de euro ce provin din buzunarul constănțeanului de rând, dar și care vor fi „aleșii” consiliilor locale care vor beneficia de cele aproximativ 2.500 de solarii. Alexandra BĂLAN