Consiliul Judeţean îşi redimensionează compartimentele de specialitate şi îşi comasează direcţiile

Consiliul Județean își redimensionează compartimentele de specialitate și își comasează direcțiile

Consilierii județeni urmează să aprobe astăzi, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța (CJC), noua organigramă și noul stat de funcții pentru aparatul de specialitate al instituției. Potrivit primului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi, organigrama propusă cuprinde un număr total de 200 de posturi structurate dintr-un total de aproximativ 300. Inițiativa este formulată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. În expunerea de motive, se precizează că „pentru reîncadrarea în numărul maxim de posturi alocate fără a afecta activitățile desfășurate în cadrul autorității, majoritatea compartimentelor de specialitate se redimensionează, iar unele se comasează”. De asemenea, CJC susține că „prioritară a fost importanța implementării proiectelor cu finanțare externă și fluidizarea procesului de gestionare a informațiilor privind derularea fondurilor pentru proiectele cu finanțare externă, atât la nivelul autorității, cât și la nivelul județului”. În aceste condiții, Direcția Generală de Afaceri Europene se comasează cu Direcția de Informatizare, Cooperare la Marea Neagră și Managementul Calității, formând „Direcția Generală de Proiecte”. Compartimentele de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și GIS+Avize se vor comasa cu Direcția Tehnic Investiții sub denumirea „Direcția Generală de Urbanism și Lucrări Publice” coordonată de Arhitectul Șef. În plus, Direcția pentru Cultură, Învățământ, Sport, Sănătate, Organizare Evenimente și Protocol se va comasa cu Direcția Comerț, Turism, Servicii Publice sub denumirea „Direcția Coordonare Instituții Subordonate”. În sfârșit, direcțiile de specialitate și Serviciul de Achiziții vor avea în componența lor câte un compartiment „Proiecte Primării” care în colaborare cu Serviciul Informatică vor realiza fișa localităților din județ, vor monitoriza derularea fondurilor alocate pentru proiectele cu finanțare externă și vor îndruma activitatea de implementare a noi proiecte cu finanțare externă.