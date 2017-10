Consiliul Judeţean deschide larg punguţa. Cum se vor împărţi banii

1

despre eficienta raja si a angajatilor

Am si eu o intrebare.Pentru ce la statia de epurare Palazu mare- TBC e nevoie de 5 angajati?se presupune ca acesti 5 ar tb.sa faca ture de noapte. Nu i-a vazut nimeni vreodata noaptea la munca,dar figureaza cu spor de noapte.Nu i-a vazut nimeni la munca sambata dupa amiaza sau duminica dupa amiaza.Se fac controale,nu sunt gasiti la munca,dar ei iau in continuare spor de noapte,nu e sanctionat sau reverificat nimeni.Acestia 5 merg la al doilea job in timpul serviciului,prin urmare figureaza ca muncesc in doua locuri in acelasi timp.Nu exista cartele,care sa ateste ora la care au venit la munca si ora la care au plecat?am vazut si mi s-a confirmat ca angajatii dau o sticla de vin militarilor si sunt anuntati prin telefon cand vine controlul ca sa se prezinte si ei la munca.Cate nu vezi cand locuiesti aproape de spitalul TBC..ba ti se si confirma ca ai dreptate.Lasa ca ma ca merge,nu vede nimeni,stam 3 zile acasa dupa "tura de noapte" si cateva ore la munca,cand suntem de tura.Plus ca nu isi fac treaba,am avut mari probleme cu apa lor menajera,noi cei ce locuim in zona din cauza ca ei nu vin la munca.Nene Tutuiene,asa se fac angajatii de la consiliul judetean ca muncesc si primesc si spor de noapte degeaba?.Asta ca sa stiti ca nu am uitat ce s-a intamplat acum cativa ani din cauza nepasarii voastre.Cine o fi seful astora de inchide ochii atata si cata spaga ia ca sa se faca ca nu vede si sa plateasca oamenii astia cu niste sporuri nemeritate?