Consiliul Judeţean Constanţa ar putea renunţa la Formula 1 pe apă

După Primăria Constanța,

Consiliul Județean Constanța ar putea renunța la Formula 1 pe apă

După un an și jumătate de la preluarea mandatului, consilierii județeni nu s-au remarcat până acum prin cine știe ce inițiative. Unii dintre ei încep totuși anul 2010 cu proiecte, cel puțin la nivel declarativ, în timp ce alții rămân încă în aceeași stare de expectativă. Pe parcursul a trei zile, vă vom prezenta proiectele pe care aleșii județeni intenționează să le promoveze anul acesta. Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Cristinel Dragomir, a declarat că prioritatea consilierilor pentru 2010 va fi depășirea actualei crize economice. „Noi am luat ca bază tot ceea ce a apărut pe site-ul Ministerului de Finanțe și tot ceea ce înseamnă proiectul bugetului de stat pe 2010. Vom încerca să cârpim bugetul nostru astfel încât să nu închidem anumite instituții sau să renunțăm la anumite activități”, a declarat Dragomir. „Proiectul de buget nu ne dă nici o speranță că se va debloca situația. Este un proiect de consum, așa cum au remarcat și alți specialiști, fiecare capitol fiind construit la limita existenței”, a adăugat el. Cristinel Dragomir mai estimează că veniturile proprii ale CJC se vor diminua cu aproximativ 30% față de anul trecut. Fără bărcuțe În aceste condiții, potrivit vicepreșe-dintelui Cristinel Dragomir, CJC ar putea renunța la anumite acțiuni, menținându-le totuși pe cele strict indispensabile. În opinia sa, Consiliul Județean ar putea renunța la sprijinul financiar pe care l-a acordat până acum competiției Class One Romanian Grand Prix - Formula 1 pe apă. „Personal, aș diminua și bugetele de la festivaluri. Trebuie să organi-zăm, de exemplu, Festivalul de la Mamaia, pentru că are o tradiție, însă trebuie să găsim cea mai bună formulă de finanțare. De asemenea, trebuie să vedem în ce măsură vom mai putea finanța echipele de sport. Să vedem la care putem renunța și la care nu”, a spus el. În schimb, Dragomir a menționat că CJC nu va renunța la programul de burse școlare pentru copii. Viața satului Social-democratul Niculae Peride, în calitate de președinte al Comisiei de cultură, învățământ și sport din Consiliul Județean Constan-ța, a declarat că se va axa pe susținerea unor proiecte care privesc dezvoltarea și promovarea activită-ților culturale în mediul rural. În acest sens, el s-a arătat hotărât să urmărească stadiul în care se află căminele culturale care au fost renovate deja. „Trebuie să exploatăm ceea ce avem deja și să animăm viața satului”, a explicat el, accentuând nevoia de a consolida mediul rural. Totodată, el a precizat că va susține evenimentele și acțiunile culturale dedicate satului. Însă toate acestea în limite rezonabile din punct de vedere financiar pentru că „trebuie să avem grijă de banul public”, așa cum a mai arătat consilierul. Pe de altă parte, Niculae Peride și-a exprimat interesul față de situația drumurilor care fac legătura între Constanța și București. El a precizat că se va implica în susținerea proiectelor care vizează crearea unor rețele de legătură cu Bucureștiul pentru a decongestiona traficul care ajunge să fie „groaznic”, în opinia sa, în anumite momente. Sprijin pentru primării și pentru copiii din mediul rural Colegul său din Consiliul Jude-țean Constanța, Gheorghe Mihăieși, și-a arătat preocuparea pentru susținerea capacității primăriilor în vederea realizării unor obiective comune precum colectarea în comun a deșeurilor și executarea sistemelor de canalizare și alimentare cu apă. „Guvernul nu ne dă bani, Consiliul o duce foarte prost cu banii și atunci trebuie să ne orientăm spre fondurile europene”, a explicat el. Tocmai de aceea, el și-a exprimat dorința de a încuraja proiectele la care pot participa mai multe comune constănțene. „Deja am luat legătura cu primarii din comunele Deleni, Ion Corvin și Adamclisi pentru astfel de proiecte. Așteptăm să vedem bugetul și vom putea atunci stabili mai multe aspecte”, a completat el. La fel ca Niculae Peride, Gheorghe Mihăieși intenționează să promoveze câteva proiecte pentru dezvoltarea culturii în zona rurală, privind conservarea tradițiilor dobrogene. „Dar nu vor fi numai acestea. Vreau să îi familiarizăm pe copii cu tehnologia IT și să îi învățăm să folosească cât mai bine calculatoarele pe care CJC le-a pus la dispoziția unor școli din județ”, a adăugat Mihăieși. Potrivit lui, urmează să fie organizate câteva cursuri de specialitate pentru copiii din zona sa de responsabilitate, mai precis: Deleni, Adamclisi, Ion Corvin, Aliman și Rasova. În expectativă Social-democrata Ioana Elena așteaptă să se definitiveze structura bugetului pe 2010 pentru a-și organiza inițiativele. „Când voi avea o inițiativă, vă voi anunța. Urmează să iau legătura și cu primarii din județ și, în funcție de buget, voi vedea ce proiecte trebuie inițiate pentru a sprijini comunitățile locale”, a menționat ea. În calitate de membru al Comisiilor pentru agricultură, dezvoltare rurală și industrie și pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială, Ioana Elena și-a propus să avanseze proiecte din domeniile sale de specialitate, fără însă a preciza, pentru acest moment, ceva concret. Pe de altă parte, consilierul Radu Babuș a declarat că există inițiative la nivel grupului social-democraților din CJC însă acestea nu au fost încă discutate de către grup. Colegul său, Ioan Mărcuș, este în concediu și nu a putut preciza pentru moment care sunt proiectele sale pentru acest an, în timp ce Ion Dumitrache nu a răspuns apelurilor venite din partea ziarului „Cuget liber”. „Cuget liber” va prezenta, în edițiile următoare, și proiectele celorlalte gru-puri politice din Consiliul Județean Constanța.