Consiliul Judeţean bagă 1.250.000 euro în solarii

Miroase a campanie pe timp de criză

Consiliul Județean bagă 1.250.000 euro în solarii

Consilierii județeni au adoptat ieri un proiect de hotărâre privind încurajarea producerii și consumului de produse românești. Denumit „Consumăm produse românești”, proiectul are ca obiectiv achiziționarea de solarii agricole pentru mediul rural constănțean. Potrivit hotărârii adoptate în unanimitate de consilierii județeni, proiectul va fi monitorizat de Camera Agricolă Județeană Constanța și se va derula pe o perioadă de patru ani. Solarile vor fi date spre folosință acelor familii din județ care își vor manifesta disponibilitatea și care vor face, totodată, dovada că le pot valorifica în folosul lor și al comunității. Concret, „beneficiarii programului vor fi selectați din rândul celor mai gospodari oameni din localitate”, se menționează în anexa la proiect. Deși la ședința de consiliu județean nu s-a făcut nicio referire la suma alocată pentru acest proiect, potrivit aceleiași anexe, la mijloc este o sumă impresionantă: 1.250.000 euro. Și, cu toate că la ședința de consiliu de ieri s-a discutat de achiziționarea a 500 de solarii anul acesta, în aceeași anexă se face vorbire de nici mai mult, nici mai puțin decât 2.500 de astfel de obiective care ar trebui achiziționate pe parcursul celor patru ani de derulare a proiectului. Așadar, în primul an de proiect, în condiții de criză cruntă pe care le trăim pe propria piele și care se vor prelungi și anul viitor, CJC ar trebui să scoată din buzunar 250.000 de euro. De unde??? Din moment ce președintele CJC se plânge de atâta timp că județul este în colaps financiar?. Finanțarea întregului proiect va fi, de altfel, asigurată, așa cum se menționează în același document, de către… Consiliul Județean Constanța. Deși inițiativa nu este una rea, rămâne de văzut în ce măsură și la ce nivel va fi ea pusă în aplicare. Rămâne de văzut și de unde va avea consiliul județean atâția bani, în măsura în care ei se plâng de zor de lipsa de finanțe. La un simplu calcul pe care îl poate face oricine, solariile ar ajunge să acopere tot județul, atât mediul rural, cât și cel urban, revenind fiecăreia dintre cele 70 de unități administrativ - teritoriale în medie câte 35 de bucăți… Așadar, dacă nu ar veni alegerile din 2012 cu mare viteză peste noi și dacă nu am ști ce lupte crâncene se dau încă de pe acum între actualul șef al Consiliului Județean și posibili viitori contracandidați, aceste aspecte nu ar ridica prea multe semne de întrebare. În contextul actual, însă, oricine poate privi cu suspiciune demersul votat cam cu ochii închiși și fără a pune vreo întrebare de către toți consilierii și l-ar putea considera doar… o afacere electorală.