Consiliul Europei cere opinia Comisiei de la Veneţia despre suspendarea preşedintelui Traian Băsescu

va da si Ponta cu subsemnatul si nu e nimic rau in asta ! Raul e ca trebuia ca rufele sa se spele in familie Oricat mizeaza Base pe un succes la Venetia ,oricat si-ar fi pus agenti cu acoperire peste tot in UE nu merge cu sforarii Cu acesta sforarie ieftina avrut sa-l discrediteze pe Ponta si sa mai traga de timp E doar stilui presedintelui Raul cel mai mare e ca europarlamentari platiti din banii acestui popor amarat ,fac atatea deservicii propriei noastre tari ? Asta iarna la spectacolul de colinde romanesti ,in sala Parlamentului de la Bruxelles ,in prezenta lui Stolojan s-a cantat "Danseaza baba " si alte cantece de genul asta Oripilati f multi francezi ,belgieni si altii ,care cunosteau folclorul nostru s-au ridicat si au plecat din sala I se permite lui Ciolas ,asta ,nu stiu cum se scrie corect ,sa spuna ca vine din Transilvania (tara ) si pe banii nostri ,ai romanilor ,sa organizeze spectacole ,cu mancaruri traditionale si obiceiuri unguresti !,uitand ca primordiali sunt romanii dar ca mai sunt si alte nationalitati in tara ,cu traditii si cu obiceiuri la fel de frumoase ca si cele unguresti Acestia sunt unii dintre oamenii de la Bruxelles trimisi sa ne reprezinte ,indiferenti ,la problelmele tarii dar f interesati de propriul interes ,in top Monica Macovei