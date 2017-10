Consilierul Tudorel Chesoi, sustinut de Fundatia "Iuliu Maniu - Ionel Mihalache". Ce proiecte vrea să promoveze din postura de consilier independent

Consilierul Tudorel Chesoi, candidat INDEPENDENT pentru un nou mandat în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța beneficiază de susținerea a doi membrii marcanți ai Partidului Național Țărănesc, ambii fiind și membrii ai Fundației „Iuliu Maniu – Ionel Mihalache”.Și pentru ca susținerea să fie până la capăt, aceștia au venit special la Constanța pentru a-i fi alături în campania electorală lui Tudorel Chesoi.Mai mult, ieri, profesorul dr. Anca Zlatescu, președintele Fundației „Iuliu Maniu – Ionel Mihalache” și fostul ministru al Educației Naționale în perioada anilor 1996 – 1997, profesor Virgil Petrescu, si el membru al aceleiași fundații, și-au declarat public susținerea față de Tudorel Chesoi, în cadrul unei conferințe de presă.„Am venit la Constanța pentru a da o recomandare din toată inima din partea Fundașiei pe care o reprezint Domnul Todorel Chesoi este membru vechi al Fundației Iuliu Maniu – Ion Mihalache, fundație înființată în anul 1992 pentru cinstirea memoriei marilor făuritori ai partidului. Seniorii Corneliu Coposu, Ion Rațiu și Ion Diaconescu sunt numai câțiva dintre membrii fondatori ai Partidului Național Țărănist. Apreciem drept deosebită activitatea domnului consilier Tudorel Chesoi în calitate de reprezentant al Fundației la Constanța. De asemenea, inițiativele sale în Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt meritorii, fiind mereu în slujba cetățeanului. Sprijin candidatura independentă a domnului Tudorel Chesoi l alegerile locale din acest an, având în vedere că pe această cale va putea continua promovarea inițiativelor sale valoroase în Consiliul Local Municipal Constanța”, a declarat profesor dr. Anca Zlătescu.La rândul său, fostul ministru al Educației Naționale, prof. Virgil Petrescu l-a prezentat pe Tudorel Chesoi ca pe un om capabil să ducă până la capăt proiecte ce sunt în interesul constănțenilor. „Îl cunosc de ani buni pe domnul Chesoi ca pe un om cinstit, un om de cuvânt. Domnul Chesoi are un mare avantaj. El candidează independent, deci nu este împins de la spate, sau forțat, sau să i se recomande de către o formațiune politică ce să facă. Așadar, face exact ce consideră el pentru constănțeni. Mai are un avantaj dacă va fi ales, sper. În discuțiile, de multe ori la limită, între grupuri din partea mai multe partide, el poate să fie o persoană care să coaguleze în jurul unei anumite idei, în jurul unui anumit proiect. Poate să reușească să-și obțină proiectele pe care le susține cu mai mult succes decât dacă ar fi din partea unui partid. Pentru neamurile și cunoștințele mele din Constanța, recomandarea este foarte fermă. Îi rog pe cei care mă cunosc din Constanța, și pentru cei care nu mă cunosc, dar îl cunosc pe domnul Chesoi, să îl voteze, măcar pentru acele lucruri care vor fi în avantajul lor”, a spus Virgil Petrescu.În altă ordine de idei, în cadrul conferinței de presă, consilierul local Tudorel Chesoi a spus că, una dintre prioritățile sale rămâne „războiul” pe care-l duce cu RADET, o luptă pe care o duce în numele constănțenilor care s-au săturat să bage mâna în buzunar pentru a plăti la RADET facturi nejustificate.Mai mult, în acest context, el a cerut public demisia actualului director al RADET, Liviu Popa, și a membrilor Consiliului de Administrație. În plus, Todorel Chesoi a spus că, în viitorul mandat, intenționează să pună în practică diverse proiecte cum ar fi construirea unor toalete publice civilizate în locul mizeriilor de toaletele ecologice. Totodată, va iniția un proiect de hotărâte prin care Oborul să fie modernizat prin turnarea unei platforme betonate, construirea unui acoperiș și amenajarea unor tonete din plastic pentru a se crea un mediu civilizat. De asemenea, el mai are în vedere un proiect referitor la serviciile de maxi-taxi care, de cele mai multe ori, nu respectă regulile și pun viața în pericol atât călătorilor cât și celorlalți participanți la trafic.La final, Tudorel Chesoi a transmis și un mesaj adresat constănțenilor care doresc să- l voteze și a spus că poate fi găsit pe buletinul de vot la pagina 9, poziția 15.