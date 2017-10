Consilierul prezidenţial Gabriel Berca şi-a anunţat demisia din PDL

Consilierul prezidențial Gabriel Berca și-a anunțat demisia din PDL

Consilierul prezidențial Gabriel Berca, fost președinte al organizației județene Bacău a democrat-liberalilor, și-a anunțat, astăzi, demisia din PDL.„Nu vreau să mai rămân într-o echipă care nu s-a manifestat unit, nu a fost eficientă nici în alegerile locale, nici în cele parlamentare și, chiar mai mult, nici în momentele dificile pe care partidul le înregistrează după pierderea celor două scrutinuri”, a declarat, pentru Agerpres, Gabriel Berca.Consilierul prezidențial a mai spus că decizia sa este și urmarea faptului că în Bacău conducerea interimară are tendința de a face o înțelegere nefirească cu unii reprezentanți ai USL.„Gheorghe Flutur încearcă, și am informații că a și reușit, să impună drept lider al organizației județene PDL o persoană agreată de reprezentanții puterii locale, parte a USL. Nu pot să asist tăcut, să accept tacit blatul domnului Flutur, iar demisia mea din calitatea de membru al PDL Bacău are și menirea a atrage atenția asupra perspectivei pe care o oferă actuala conducere partidului”, a explicat pentru Gabriel Berca sensul demersului său politic.El a mai menționat faptul că "vor fi mai multe demisii în PDL"."În prezent este degringoladă în partid sub noua conducere, oamenii revoltându-se în special pentru înțelegerile cu actuala putere și lipsa de coerență a deciziilor și chiar agresivitatea manifestată față de cei ce au o altă poziție în partid față de deciziile actualilor lideri", a afirmat Gabriel Berca.