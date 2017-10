Consilierul premierului Ponta: Londra să-şi facă griji pentru bancherii care "fură miliarde", nu pentru imigranţi

Consilierul premierului Ponta: Londra să-și facă griji pentru bancherii care "fură miliarde", nu pentru imigranți

Marea Britanie ar trebui să fie mai îngrijorată de bancherii care "fură miliarde" decât de romii care vor cerși pe străzi după Anul Nou, a declarat un consilier al premierului român, Damian Drăghici, care pledează ca imigranților să li se dea o șansă, relatează The Daily Mail în ediția electronică.Drăghici, în vârstă de 43 de ani, a declarat că, în opinia sa, puțini vor pleca în Marea Britanie după anularea restricțiilor impuse românilor și bulgarilor la 1 ianuarie. Acestora nu le place țara pentru că este prea frig, este el de părere, preconizând că în jur de 2.000-3.000 vor pleca iarna aceasta. Cerșitul romilor este vizibil pentru că are loc în stradă, deși ei cer sume mici, însă unele persoane de la bănci fură miliarde de euro, fără să-i vadă cineva, pentru că se află la etajul 60, a declarat Drăghici pentru The Times."Șaptezeci la sută dintre romii care au plecat din România în ultimii zece ani sunt integrați. Au copii care merg la școală și acționează ca cetățeni activi și plătitori de taxe acolo unde se află", a spus el, adăugând că grupurile care și-au ridicat tabere în Park Lane în mai multe rânduri, anul acesta, reprezintă "excepția".Imigranții din România și Bulgaria vor exercita o presiune uriașă asupra școlilor, spitalelor și cazării, avertiza un raport publicat săptămâna trecută. Potrivit studiului, efectuat de către Institutul de Cercetare pentru Politici Publice (IPPR, de centru-stânga), nou-veniții se vor așeza la Londra și în regiunea South East England, regiunile în care serviciile publice vor fi cel mai afectate, scrie Daily Mail,Publicația adaugă că, potrivit studiului, britanicii ar putea să constate o intensificare a comportamentului antisocial, cerșitului agresiv, dormitului sub cerul liber și infracționalității încă de săptămâna viitoare. De asemenea, modificările cu privire la acordarea unor prestații sociale anunțate de premierul britanic David Cameron sunt "în mare măsură simbolice" și nu vor conta, potrivit aceleiași surse. Cameron nu a dat curs îndemnurilor de sfida UE și de a prelungi restricțiile impuse românilor și bulgarilor, în pofida unei uriașe susțineri publice în acest sens, mai notează Daily Mail.