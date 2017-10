Consilierii PDL reclamă că nu primesc proiectele aflate pe ordinea de zi ale Consiliului Local Constanţa

Consilierii PDL reclamă că nu primesc proiectele aflate pe ordinea de zi ale Consiliului Local Constanța

Consilierul local municipal, democrat-liberalul Iustin Fabian Roman, a atras, ieri, atenția că reprezentanții PDL în Consiliul Local Municipal Constanța nu primesc în totalitate proiectele care se dezbat în cadrul ședințelor de CL.„Mâine (n.r. astăzi) este ședință de Consiliu Local iar noi nu am primit încă toate proiectele aflate pe ordine de zi. Sunt 35 pe ordinea de zi, iar noi nu am primit decât 24 de proiecte. Asta ca să nu mai zic de cele care ar fi posibil să apară pe ordinea de zi suplimentară. Am mai spus acest lucru și cu alte ocazii, iar noi nu putem vota în necu-noștință de cauză”, a spus Iustin Fabian Roman. El a mai precizat că, speră ca astfel de situații să fie remediate de cei de la Primăria și Consiliul Local Constanța, cu atât mai mult cu cât, proiectele aflate pe ordinea de zi sunt discutate și analizate și în comisiile de specialitate ale PDL Constanța.