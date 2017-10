Consilierii PDL din Mangalia acuză că Tusac a transmis Trezoreriei Constanţa un alt buget

Consilierii PDL din Mangalia acuză că Tusac a transmis Trezoreriei Constanța un alt buget

Reprezentanții PD-L din Consiliul Local Mangalia au anunțat, ieri, printr-un comunicat de presă, că primarul Mihai Claudiu Tusac a înaintat Trezoreriei Constanța un alt buget decât cel ce a fost votat de Consiliul Local în ședința de la începutul lunii, fără a fi semnat de președintele de ședință, consilierul local Sorin Andrei, și fără a ține cont de amendamentele formulate de consilierii locali. „Cu rea credință acesta a transmis un buget în care cheltuielile depășeau veniturile cu suma de 805 mii lei, buget care nu este cel votat de consiliul local”, mai acuză democrat-liberalii. În replică, edilul susține că nu a trimis Trezoreriei decât varianta amendată de consilieri. „Am să mă adresez avocaților, prefectului, tuturor organelor abilitate să vină să vadă dacă noi am greșit sau ei. Dacă au greșit, puteau să iasă în public și să recunoască. Și să fie de acord să refacem calculele, să corectăm acolo unde s-a greșit. Nu a murit nimeni dintr-o greșeală. Dar dacă ei insistă cu aceste atacuri, înseamnă că este rea intenție”, a declarat Mihai Claudiu Tusac. Mai mult, el a precizat că, de astăzi, va începe discuțiile cu aleșii pentru a lămuri situația bugetară, urmând ca luni sau marți să convoace o nouă ședință extraordinară. Având în vedere blocajul administrativ de la Mangalia, Tusac a ținut să menționeze că, în prezent, lucrează împreună cu alți primari la un proiect de modificare a Legii administrației publice locale, pentru a responsabiliza mult mai mult consilierii. Trezoreria nu a verificat cine a semnat hotărârea Consilierul democrat-liberal Paul Foleanu a solicitat, ieri, Trezoreriei Constanța mai multe informații privind formula bugetului de venituri și cheltuieli, transmisă de către primar, precum și decizia instituției de a respinge bugetul Mangaliei. Trezoreria Constanța susține că Primăria Mangalia a depășit, oricum, termenul legal pentru depunerea bugetului de venituri și cheltuieli. „În conformitate cu prevederile Legii 273/2006, termenul de depunere al bugetului de venituri și cheltuieli de către autoritățile publice locale în trezorerii este de 45 de zile de la data publicării bugetului de stat; pentru anul 2010, data limită a fost 17.03.2010”, se mai precizează în răspunsul Trezoreriei. Dacă nu se respectă acest termen, trezoreria dispune sistarea alimentării cu cote și sume defalcate din TVA a primăriei, până la aprobarea și depunerea la DGFP a bugetelor de venituri și cheltuieli. În plus, trezo-rierul șef Laurențiu Mateizer afirmă că bugetul a fost prezentat într-o variantă dezechilibrată și Trezoreria nu a putut înregistra depunerea sa, fiind returnat Primăriei. Întrucât i s-au solicitat clarificări privind persoanele care au semnat bugetul, trezorierul șef recunoaște că nu a mai fost verificat acest aspect. „Menționăm că, pe lângă respectarea egalității între venituri și cheltuieli în trezorerie, bugetul trebuie să fie semnat fie de președintele de ședință, fie de un număr de consilieri. Nefiind corect întocmit, nici nu am mai verificat acest aspect, oricum nu îl puteam înregis-tra”, a fost explicația reprezentantului Trezoreriei Constanța. În același comunicat de presă, la final, democrat-liberalii și-au exprimat hotărârea de a sesiza organele de cercetare penală să verifice legalitatea acestor acțiuni și de a convoca o ședință extraordinară pentru clarificarea tuturor problemelor.