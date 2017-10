Consilierii PD-L şi PSD refuză să participe la şedinţele convocate de primarul Chiriţă

La Hârșova

Consilierii PD-L și PSD refuză să participe la ședințele convocate de primarul Chiriță

Primarul orașului Hârșova, Ionel Chiriță, îi acuză pe consilierii locali PSD și PD-L că refuză să participe la ședințele de consiliu, punând astfel în pericol derularea unor programe de investiții. „Reprezentanții PSD și PD-L care fac parte din Consiliul Local al orașului Hârșova refuză să participe la ședințele de lucru ale acestei autorități locale, sperând ca în acest fel să blocheze proiectele de asfaltare și canalizare ale orașului, care în prezent se află în execuție. Prin neprezentarea la ședințe, aceștia au vrut să întârzie avizarea lucrărilor de asfaltare și canalizare și să compromită executarea lor”, susține Ionel Chiriță într-un comunicat de presă. Edilul reclamă faptul că pe or-dinea de zi a ultimelor două ședințe, „la care reprezentanții PSD și PD-L au refuzat să participe”, s-au aflat și proiectele privind executarea utilităților la blocurile pentru tineri și de locuințe sociale, punându-se astfel în pericol termenul de dare în folosință a apartamentelor. De partea cealaltă, reprezentantul PD-L Hârșova, Tudor Nădrag, îl acuză pe primarul Ionel Chiriță că încearcă să dezinformeze opinia publică. Nădrag spune că cele două ședințe de consiliu la care se referă primarul au fost extraordinare și au avut „o tentă electorală”. „Au fost două ședințe extraordinare de consiliu la care, atât noi, cei de la PD-L, cât și consilierii PSD, am refuzat să ne prezentăm. La ședințele ordinare mergem fără nicio problemă, nu am lipsit la niciuna și nici nu vom lipsi. Însă cele două au fost convocate extraordinar tocmai pentru a le da o tentă electorală. Ne chema să hotărâm pe ce străzi să asfalteze primarul și tot felul de lucruri din astea”, spune liderul PD-L Hârșova. Totodată, Nădrag îi reproșează lui Chiriță că nu joacă cinstit în campania electorală, acesta fiind și motivul principal al refuzului de a participa la ședințe. „Îi atragem atenția primarului să lucreze cinstit. Nu ne-a lăsat nici pe noi, nici pe cei de la PSD să punem un banner în tot orașul, iar el a umplut afișele cu ale lui. După ce ne-am pus și noi, ne-a făcut plângere la poliție că nu avem aprobări. Apoi, nu ne-a lăsat să facem acțiuni în Piața publică, pe motiv că este închiriată pentru toată luna. La asemenea atitudine, am răspuns și noi prin nepre-zentare la solicitările lui”, a mai adăugat Tudor Nădrag.