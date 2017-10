Consilierii PD-L de la Năvodari propun revenirea la vechea încadrare a zonelor din localitate

Consilierii PD-L din Năvodari vor iniția, la proxima ședință de Consiliu Local, un proiect de hotărâre care, potrivit declarațiilor lui Tudorel Calapod, va avea ca obiectiv revenirea la vechile încadrări pe zone din localitate. Inițiativa de reîncadrare a zonelor a venit ca urmare a unei hotărâri de CL, adoptată în ședința extra-ordinară din decembrie 2008. Astfel, anumite cartiere care erau încadrate în categoria zonelor inferioare, așa cum este zona C, au fost trecute în zona A. Ca urmare a acestui fapt, năvodărenii au fost puși în situația de a plăti taxe și impozite de zeci și chiar sute de ori mai mari pentru clădirile și terenurile pe care le dețin. Acest lucru a creat nemulțumiri profunde, mai mulți năvodăreni sesizând acest aspect și manifestându-și indignarea vizavi de faptul că sunt obligați să plătească taxe și impozite enorme pentru zone care, susțin ei, nu beneficiază de rețelele edilitare corespunzătoare. În sesizările semnate de locuitorii din Năvodari și înaintate inclusiv Instituției Prefectului Constanța, aceștia menționează că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, atât încadrarea pe zone a cartierelor din localitate, cât și stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul în curs (acestea au fost majorate în ședința din 29 ianuarie 2009), trebuiau stabilite până cel târziu în luna mai a anului precedent. Mai exact, modificarea împărțirii pe zone a orașului Năvodari și stabilirea altor taxe și impozite locale s-a făcut cu o… întârziere de șapte, respectiv opt luni. În acest context, terenurile au fost trecute dintr-o parte în alta, iar năvodărenii se plâng acum că plătesc taxe foarte mari, unele de peste 100 de ori mai mari. În plus, Calapod susține că proiectul de hotărâre nici nu a trecut prin comisiile de specialitate, la vremea respectivă, el ajungând direct în plen. „Normal că oamenii care figurau în C, spre exemplu, și care sunt acum în zona A, plătesc mult mai mult. Taxele și impozitele nu corespund, deci, zonelor”, a declarat alesul local PD-L. Taxele au crescut foarte mult și ca urmare a impozitării terenurilor situate în intravilan la categoria de folosință terenuri curți - construcții, după cum reiese și din hotărârile adoptate. În această ordine de idei, Calapod a ținut să precizeze și faptul că „unele dintre terenurile agricole au fost trecute la categoria terenuri pentru construcții și, prin urmare, taxele s-au majorat enorm”. Un alt aspect semnalat de năvodăreni se referă la lipsa lucrărilor edilitare din unele zone încadrate acum la categorii superioare, iar aici poate fi amintit cartierul Mamaia Sat, locul de unde provin, de altfel, și multe dintre sesizări. În aceste condiții, rămâne de văzut ce măsuri vor lua autoritățile pentru a lămuri această problemă, dar și care va fi soarta proiectului de hotărâre inițiat de pedeliști.