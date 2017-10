Consilierii opoziţiei din Mangalia sunt împărţiţi în privinţa organizării unui referendum pentru demiterea lui Tusac

Consilierii opoziției din Mangalia sunt împărțiți în privința organizării unui referendum pentru demiterea lui Tusac

Viceprimarul municipiului Mangalia, conservatorul Ion Mincă, a declarat în câteva rânduri că intenționează să organizeze un referendum pentru destituirea edilului Mihai Claudiu Tusac. Consilierii „opoziției”, reprezentând formațiunile politice ale FD, PDL, PNL și PRM au avut însă poziții diferite pe acest subiect. „Cu mare drag și cu mare aplomb îl vom susține”, a declarat consilierul PRM Ion Anghel. „Ar fi trebuit să se organizeze acest referendum mult mai devreme. O asemenea catastrofă nu are ce căuta într-o comună, cu atât mai mult într-un municipiu”, a mai precizat Ion Anghel. Și Constantin Filimon (FD) a fost de aceeași părere. „Bineînțeles că îl vom susține. Nu este numai domnul viceprimar care își dorește acest lucru. Aproape toate formațiunile politice din Consiliul Local, cu excepția PSD, își doresc un astfel de referendum. Este necesar. Claudiu Tusac mai are timp să zburde până în toamnă însă are și destul de multe dosare la DNA”, a remarcat Filimon. Referendumul ca ultimă soluție Și liderul consilierilor democrat-liberali, Paul Foleanu, a făcut referire la dosarele lui Tusac de la DNA. „E posibil să nu mai fie nevoie de referendum pentru că am încredere în organele statului care își vor face datoria și vor acționa pentru a stopa acțiunile lui Tusac. El nu are demnitatea de a-și da demisia, dar are multe dosare la DNA”, a fost de părere Foleanu. El a mai precizat că democrat-liberalii ar putea susține un referendum dacă aceasta este singura soluție rămasă. Și liderul liberalilor din Mangalia, Sorin Andrei, a fost mai reticent la inițiativa conservatorului Ion Mincă. „Nu am luat încă o decizie pentru că nu ne-am așezat la masa discuțiilor. Însă este dreptul domnului viceprimar de a iniția un astfel de referendum. După ce ne vom consulta și noi, vom avea o poziție oficială”, a menționat Sorin Andrei, luând în calcul situația economică actuală a României și faptul că au mai rămas doar doi ani din mandatul primarului. „Noi suntem dispuși să facem oricând majorități în jurul proiectelor care vin în sprijinul cetățenilor. Sperăm să punem mai presus de toate interesele locuitorilor din Mangalia”, a încheiat optimist el. Sute de proiecte în așteptare În schimb, aleșii așteaptă acum să fie convocați într-o ședință ordinară. „În Comisia juridică și de urbanism, am aprobat peste 500 de proiecte care nu s-au materializat în hotărâri. Sunt sute de cetățeni cu probleme legate de concesiuni, asocieri sau alte situații similare care au nevoie de o hotărâre a consiliului local. Însă ele nu intră pe ordinea de zi”, a mai remarcat Paul Foleanu. Și liberalul Sorin Andrei a menționat că este posibil să fie organizată o ședință ordinară până la sfârșitul lunii.