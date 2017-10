Consilierii municipali constănţeni se fac cetăţeni de onoare între ei

Consilierii municipali constănțeni se fac cetățeni de onoare între ei

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal Constanța de vineri sunt incluse patru proiecte de hotărâre referitoare la acordarea titlului de „cetățean de onoare” unora dintre cei mai… „vocali” dintre consilierii locali. Este vorba despre Dănuț Moisoiu, supranumit și „nemuritorul din Consiliul Local”, Felix Stroe, Stoica Gheorghe și Mircea Dobre care, dacă vor primi această distincție, se vor alătura unor nume cum sunt maestrul Oleg Danovski, actorul Jean Constantin, antrenorii Maria Bitang și Octavian Belu, sportivii Cătălina Ponor și Gheorghe Hagi sau artistul plastic Ionel Mătăsăreanu. Cu alte cuvinte, unele dintre numele de marcă, numele care au făcut performanță în pictură, balet, teatru, cinematografie și sport și care au adus sau încă aduc un plus de imagine Constanței (fiindcă, din păcate, de un brand al orașului nu putem vorbi) riscă să figureze alături de numele unor pseudo-politicieni din administrația locală care nu au contribuit cu mare lucru la dezvoltarea orașului sau măcar la conservarea sa, iar aici menționăm doar Zona Peninsulară. Proiectele de hotărâre, al căror inițiator apare ca fiind, invariabil, primarul Radu Mazăre, sunt de natură nu doar să surprindă, ci și să șocheze. Și asta pentru că cei patru aleși locali s-au făcut remarcați mai cu seamă prin aparițiile în presă ca prieteni sau „parteneri de afaceri” ai administrației locale și mai puțin prin inițiative menite a promova interesele muritorilor de rând. Mai mult, posibila lor declarare ca cetățeni de onoare - fiindcă aceste proiecte ce sfidează logica și bunul simț au toate șansele să treacă - aruncă în derizoriu însăși calitatea de „cetățean de onoare” și, odată cu ea, parcă și numele celor care, pe bună dreptate, beneficiază de ea. Va fi, însă, interesant de remarcat care anume este expunerea de motive în cazul acestor proiecte, căci dacă ea constă în ideea de a acorda acest titlu acelor consilieri care sunt deja la al treilea sau al patrulea mandat, ei bine, motivația pare de domeniul ridicolului, dat fiind faptul că longevitatea nu este sinonimă cu valoarea sau competența, consilierii nefiind aleși în sistem uninominal, ci pe liste. Mai mult decât atât, este de notorietate că, alături de distincția propriu-zisă, cetățenilor de onoare li se acordă și anumite beneficii, constând în terenuri sau sume de bani. N-ar fi exclus chiar ca aceste terenuri să fie situate în cele mai scumpe zone ale Constanței, aspect care, fără îndoială, aruncă o nouă pată asupra celui mai important for decizional al urbei, dând liber la o serie de presupuneri referitoare la interesele absconse ale celor care ar trebui să acționeze în folosul cetățenilor. „O decizie ridicolă, exagerată” Cât despre Dănuț Moisoiu, democrat liberalul exclus în vara lui 2008 din partidul pe listele căruia a candidat pentru actualul mandat în CLM Constanța, dar care, însă, în Consiliu votează tot de sub „umbrela” PDL-ului, liderul Organizației Județene a PDL Constanța, senatorul Mircea Banias, a declarat: „Eu cred că ar trebui ca primarul Radu Mazăre să-l ia la el în partid, să-l ia în PSD, dacă tot îl apreciază atât de mult”. Banias a declarat și că va avea o discuție cu cei doi consilieri locali PDL, Cristian Tănase și Nicolae Șandru, în ideea ca aceștia să nu voteze proiectul, lucru pe care, susține senatorul constănțean, crede că oricum cei doi nu-l vor face. În opinia parlamentarului, decizia inițierii unor astfel de proiecte „este ridicolă și este exagerată”, deoarece în ritmul acesta „ne-am putea aștepta ca oricine să devină cetățean de onoare al Constanței”.