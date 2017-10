Consilierii locali recomandă încetarea risipei banului public în Constanţa

Considerând că Mazăre se ante-pronunță cu privire la banii alocați de la bugetul de stat,

Consilierii locali recomandă încetarea risipei banului public în Constanța

Primarul Constanței, social-democratul Radu Mazăre, a deplâns, la sfârșitul săptămânii trecute, situația bugetului local pe 2010, situație pe care a catalogat-o drept „cotoioasă”. Reamintim că, potrivit proiectului de buget pe 2010 publicat pe site-ul Primăriei Constanța pentru a fi supus atenției cetățenilor, în dezbatere publică, municipiul de la malul mării are prevăzută, pentru anul în curs, și la venituri, dar și la cheltuieli, suma de 531.482 mii lei. Mazăre a declarat atunci că este aproape convins de faptul că, de la bugetul de stat pe 2010, pentru Constanța vor fi alocați, anul acesta, „zero bani”, dar și că administrația publică nu poate, de la bugetul local, să subvenționeze majorarea prețului gigacaloriei, preț care a crescut în urmă cu aproximativ zece zile cu 10%. În acest sens, edilul-șef a ținut să menționeze că, urmare a majorării prețului gigacaloriei, se creează o reală problemă. „Teoretic, Primăria trebuie să suporte și cota bugetului de stat, ceea ce e imposibil. Imposibil”, a subliniat primarul. În sensul acesta el a atras atenția că la bugetul municipal pe 2010 ar fi necesari, suplimentar, „să spunem trei milioane de euro” în vederea susținerii inclusiv a cotei de participare a bugetului de stat pentru prețul gigacaloriei, și asta doar pentru creșterea de 10% decisă recent. Altminteri, șeful administra-ției locale constănțene a lăsat de înțeles că ipoteza potrivit căreia constănțenii riscă să nu beneficieze de subvenționarea căldurii nu este exclusă total, dar a încheiat într-o notă mai „soft”, afirmând: „Deocamdată n-am închis bugetul. O să discutăm când o să închidem bugetul”. Despre poveștile politice Interesant este, în acest context, cum văd aleșii locali rezolvarea „situației cotoioase” a bugetului local al Constanței, în condițiile în care ei reprezintă interesele cetățenilor și, totodată, tot ei sunt cei care (n.r. - nu toți, e drept), anul trecut, și-au dat votul pentru organizarea, pe bani publici, a concursurilor de bărcuțe și avioane, dar și a festivalului de salsa, evenimente „de înaltă clasă” și de „strictă necesitate” al căror cost a ajuns la patru milioane de euro. Consilierul local PNL Constantin Matei a explicat că, din punctul său de vedere, e prematur ca primarul Mazăre să se plângă de faptul că orașul al cărui edil-șef este nu va primi niciun ban de la bugetul de stat. „Astea sunt povești politice. De unde știe el că n-o să-i dea bani?!? E adevărat că sunt foarte puține orașe din țară care sunt în altă situație (n.r. - din punct de vedere financiar), dar eu cred că, chiar și așa, Constanța va reuși să subvenționeze, în ceea ce o privește, prețul gigacaloriei, și că va primi bani și de la bugetul de stat”. Întrebat despre măsurile care ar putea fi luate în vederea înregistrării unor economii la bugetul local, Constantin Matei a explicat că, în opinia sa, ar trebui făcute noi calcule în ceea ce privește acordarea de bani cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, iluminatul public prin ornamentarea intersecțiilor, modernizarea punctelor termice. „Decât să nu-i dai omului căldură, mai bine nu mai ornamentezi intersecțiile”, a remarcat liberalul. În plus, el a spus și că „Mazăre se dă victimă din motive politice”. Matei a adăugat că suma de trei milioane de euro de care administrația locală ar avea nevoie pentru a susține și cota de participare a statului nu e una foarte mare. „Acum să sperăm că nu va mai exista risipa din bani publici din anii trecuți, cu acele concursuri de bărcuțe și avioane. Ar fi culmea”, a conchis el. Proiectele europene, o posibilă soluție Interesantă a fost reacția consilierului local PD-L, Nicolae Șandru, care a mărturisit, înainte de toate, că nu cunoaște proiectul de buget local pe 2010 și că nu știe că acesta a fost postat pe site-ul Primăriei Constanța. „Nu m-a sunat nimeni de la Primărie să îmi spună despre asta sau să îmi dea CD-ul, așa cum procedează de obicei”. Chiar și așa, însă, democrat-liberalul a subliniat că este convins că Primăria Constanța va primi bani de la bugetul de stat indiferent de culoarea politică a șefului administrației publice locale, dar că, în opinia sa, „ar trebuie reduse multe cheltuieli, banii trebuie drămuiți foarte bine de primar”. „Nu mi se pare normal să ne plângem până nu identificăm toate sursele de finanțare”, a mai specificat el. Cât despre o soluție de atragere de fonduri, Nicolae Șandru a declarat că „banii pot fi atrași prin fonduri europene”. „În Constanța există probleme de infrastructură, cu străzile, cu anumite conducte vechi, din fier, care sunt ruginite. Dacă în Primărie nu sunt specialiști în atragerea de fonduri, primarul Mazăre ar trebui să apeleze la consilierii locali pentru ajutor în direcția asta, să atragă fonduri pentru proiectele europene. Dacă mi se va solicita ajutorul, eu ajut, că mă pricep”, a atras atenția consilierul PD-L. „Oricum, de undeva tre-buie tăiat. Dar abia după identificarea tuturor resurselor o să putem vorbi”, a conchis Șandru. Spre deosebire de colegii săi din forul decizional al administrației constănțene, consilierul local social-democrat Răducu Popescu susține declarațiile superiorului său pe linie de partid, anume Radu Mazăre, în sensul în care, spune acesta, „guvernele ultimilor ani, guverne PNL și PD-L, nu au acordat bani cetățenilor care locuiesc în municipiul Constanța”. Întrebat dacă s-a gândit la anumite direcții prin intermediul cărora fondurile bugetului local Constanța ar putea fi sporite pentru 2010, Popescu a ținut să precizeze: „Comisia de specialitate din care fac parte nu are ca domeniu de activitate partea economică”. Menționăm că pesedistul este președintele Comisiei nr. 4, anume Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială. Având în vedere acest aspect, trebuie precizat că aleșii locali reprezintă interesele tuturor cetățenilor, indiferent de comisia din care fac parte. În final, Răducu Popescu a specificat și că vor căuta, el și colegii săi din Consiliul Local Municipal Constanța, „cele mai bune soluții astfel încât sumele de care dispune CLM Constanța să fie folosite în mod constructiv, în beneficiul cetățenilor”.