Consilierii locali, la raport! Aleşii reclamă că nu au spaţii alocate pentru a ţine audienţe

Consilierii locali, la raport! Aleșii reclamă că nu au spații alocate pentru a ține audiențe

Consilierii locali municipali din Constanța continuă să-și depună rapoartele de activitate aferente activității depuse în ultima jumătate a anului 2016, mai exact, din momentul în care au preluat mandatele de aleși locali și până la sfârșitul anului trecut.După ce în edițiile anterioare am prezentat activitatea altor aleși locali, în ediția de astăzi continuăm cu prezentarea raportului depus de consilierul independent George Andrei Popescu. Printre altele, el precizează în documentul înaintat că, în anul 2016, a participat la toate cele nouă ședințe unde au fost analizate, dezbătute, aprobate sau respinse diverse proiecte de hotărâri. Totodată, George Andrei Popescu face referire la faptul că a fost desemnat membru în Comisia nr. 5 – Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului.„M-am aflat în permanență în mijlocul oamenilor, le-am preluat și rezolvat sesizările, în ciuda faptului că sediul primăriei sau a consiliului local nu dispune de spații desemnate organizării audiențelor. În acest fel mi-am exercitat datoria față de cetățeni, informându-i în legătură cu problemele legate de cheltuirea banului public. De asemenea, am participat la lucrările Comisiei de Ordine Publică și Siguranță și în Comisia SPAS legată de alocarea banilor către fundații”, a menționat consilierul George Andrei Popescu.În plus, acesta a mai menționat că a fost prezent la ședințele Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ, în calitate de membru din partea CLM Constanța.La rândul lui, liberalul Victor Constantin a menționat în raportul de activitate că a fost prezent la șapte din cele nouă ședințe care au avut loc anul trecut.La fel ca și colegul său, și Victor Constantin susține că a organizat audiențe cu cetățenii din Constanța, însă la sediul PNL deoarece la sediul primăriei sau al consiliului local nu există spații desemnate organizării audiențelor. Pe de altă parte, consilierul local liberal mai menționează în raportul de activitate că a participat la ședințele Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ unde a fost convocat.„Sunt membru iar, ulterior, am fost votat secretar al Comisiei de specialitate nr. 3, respectiv, Comisia pentru servicii publice, comerț, turism și agrement. Pe lângă amendarea și avizarea proiectelor de hotărâri, am efectuat demersuri și inițiative față de societatea Ecosal SRL și Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța. Totodată, am participat la lucrările comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit, la sediul RAEDPP Constanța, la fiecare convocare efectuată. În cadrul ședințelor am avut mai multe luări de cuvânt și interpelări, pe diverse teme, cum ar fi conducerea RADET și prețul gigacaloriei, acordarea de sprijin financiar echipelor sportive locale, sistemul de bike-sharing, transferurile patrimoniale, stadionul Farul, cheltuielile aferenete SPIT și conducerea acestui serviciu”, a menționat Victor Constantin în raportul făcut public.Și social-democratul Teodor Patrichi și-a depus raportul de activitate. Coleg cu Victor Constantin în Comisia nr. 3 din cadrul CLM Constanța, Teodor Patrichi, de la PSD, a participat la toate ședințele ce au avut loc. În cadrul comisie din care face parte, el a avizat favorabil o serie de proiecte de interes local și a purtat discuții cu conducătorii regiilor ce aparțin Consiliului Local, mai exact, RATC, RADET, SPIT, SC Confort Urban. De asemenea, consilierul social-democrat a fost prezent și la ședințele Consiliilor de Administrației a mai multor unități de învățământ.„În urma participării la aceste Consilii de Administrație am constatat mai multe aspecte. Astfel, poziționarea nefavorabilă și starea clădirii a dus la scăderea numărului elevilor în anumite instituții de învățământ, la altele numărul de săli de clasă este insuficient. Totodată, am constatat necesitatea de lucrări de reparație în vederea desfășurării în condiții corespunzătoare a actului didactic”, a menționat consilierul Teodor Patrichi.Menționăm că aceste rapoarte au fost depuse deoarece Legea administrației publice locale îi obligă pe aleși să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public de secretarul instuției. Practic, rapoartele ar trebui depuse până la data de 31 martie a anului următor celui care se face raportarea. Cum mandatele actualilor consilieri au început în luna iunie a anului trecut, unii dintre ei au considerat că încă nu a trecut un an de la preluarea mandatelor și astfel ar mai avea timp să le prezinte până la sfârșitul lunii iulie.