Consilierii locali, la apel. Cine va face parte din CA ale RATC şi RADET şi ce indemnizaţii vor primi

Mafia locala!

Sa inteleg ca cei din CA al RAEDPP nu au indemnizatii, sau....din gresala de editor nu s-au tiparit? Un cunoscut liberal, Catarama Viorel, spunea ca "toate partidele politice din Romania sunt de tip mafiot"! Si cred ca avea dreptate, chiar daca si el a contribuit la distrugerea economica a tarii in cei aproape 27 de ani scursi de la evenimentele din Decembrie 1989. Legea care consfiinteste indemnizatiile membrilor CA ai companiilor publice este o lege mafiota, facuta de mafie pentru politicieni mafioti! In felul acesta, companii ale statului, conduse de indivizi incompetenti, imorali, fara experienta in domeniul de activitate al companiilor, duc spre faliment companiile fara ca cineva sa-i traga la raspundere. Acestia sunt 'ajutati' sa-si mentina pozitia de membrii CA, care primesc 25% din salariul directorului general, ca indemnizatie lunara (deci fara sa plateasca impozite!). Din cele prezentate in articol, se poate deduce ca directorul de la RATC are un salariu lunar de 10000 lei, cel de la RADET are un salariu lunar de 18300 lei iar cel de la RAEDPP....suspans..! Asa cum a remarcat cineva, cei numiti inn aceste CA-uri nu au 'nici in clin, nici in maneca' cu activitatea regiilor respective. Primeaza doar obedienta politica! Rusineeee!!! Uitati cum se cheltuie banul public! Pai daca acestea sunt regii ale administratiei locale, care deservesc locuitorii municipiului, de ce consilierii locali numiti pe criterii politice trebuie sa primeasca aceste sinecuri? Ei nu primesc indemnizatii de consilieri locali? Ei nu trebuie sa urmareasca modul cum regiile locale consuma banul public? Ei pentru ce au fost alesi de votanti, ca sa contribuie la pauperizarea lor? Nu cumva, aceasta lege trebuie revizuita si amendata? Aloo, senatori si deputati constanteni, nu mai dormiti pe voi si..treziti-va odata!