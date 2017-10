Consilierii locali din Independenţa au respins, pentru a doua oară, creşterea taxei pentru maşinile agricole

Consilierii locali din Independența au respins, pentru a doua oară, creșterea taxei pentru mașinile agricole

Primarul comunei Independența, Cristea Gâscan, susține creșterea impozitului pentru mașinile agricole din localitate, în timp ce consilierii locali se opun cu înverșunare. Propunerea primarului a eșuat pentru a doua oară în consiliul local, chiar și în prezența locuitorilor, dar Gâscan este hotărât să o introducă din nou pe ordinea de zi a ședinței viitoare. Potrivit primarului Cristea Gâscan, posesorii de utilaje agricole ar trebui să plătească la administrația locală o taxă stabilită în funcție, pe de o parte de capacitatea mașinilor, iar pe de altă parte raportată la veniturile încasate din exploatarea respectivelor mașini. Mai exact, primarul a propus o taxă care pornește de la suma de 500 de lei pe an și ajunge până la 1250 de lei, pentru un tractor. În prezent, deținătorii de mașini agricole din localitate plătesc câte 34 de lei pe an pe fiecare utilaj. Gâscan consideră taxa propusă de el ca fiind una modică și în scopul susținerii opiniei invocă beneficiile pe care le are un pro-prietar de pe urma unor astfel de mașini. În plus, el consideră inechitabilă actuala taxă pe care o plătesc deopotrivă și oamenii de rând, cu posibilități materiale limitate, dar și cei care fac venituri de ordinul zecilor de mii de lei noi. Primarul susține și că introducerea acestei taxe ar însemna un venit la bugetul local de aproximativ 150.000 de lei, bani care, potrivit lui Gâscan, ar fi investiți în implementarea unor pro-iecte de infrastructură în comună. Proiectul pentru introducerea acestei taxe a fost introdus la sfârșitul lunii trecute, pentru a doua oară, în ședința de consiliu local, dar consilierii l-au respins. La ultima ședință, primarul chiar a convocat și locuitorii din comună pentru a dezbate asupra utilității introducerii acestei taxe. Potrivit primarului, în ciuda prezenței locuitorilor la ședință și a susținerii pe care aceștia și-au manifestat-o vizavi de respectiva taxă, consilierii au votat tot cum au vrut ei, adică împotrivă. Cristea Gâscan va introduce proiectul de hotărâre însă și pe ordinea de zi a ședinței viitoare și va încerca să îi convingă pe consilierii care se opun, respectiv cei de la PD-L și de la PNL, că, cel puțin în condițiile economice actuale, taxa ar fi de bun augur pentru bugetul local.