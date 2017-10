Consilierii locali constănţeni vor aproba bugetul din acest an

Consilierii locali constănțeni vor aproba bugetul din acest an

Consilierii locali municipali constănțeni se întrunesc, mâine, în prima ședință ordinară din acest an. Pe ordinea de zi se află 62 de proiecte de hotărâri printre care și cel privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2012. Potrivit proiectului de hotărâre, bugetul din acest an se va aproba la venituri cu suma de 452.628 mii lei, la cheltuieli în sumă de 504.781 mii lei, cu un excedent al anului 2011 de 52.153 mii lei care va fi utiliza în acest an ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.