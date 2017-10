Consilierii locali constănţeni se reunesc în şedinţă. Câţi bani vor fi alocaţi HC Dobrogea Sud

1

Noul Caracal

In conformitate cu directivele de partid si de stat se inalta un nou Caracal pe locul vechiului Tomis. Va fi un oras "minune " la fel ca si Caracalul.Prima "minune" realizata : Clubul de pensionari din parcul Viitorul. Gura pacatosului adevar graieste.Daca "viitorul" ne este asigurat , atunci urmatorul proiect va fi parcul "Muncii" sau al " Harniciei" din ghetoul Henri Coanda.Sa-i lasam pe celebrii asistati sociali ,sa aleaga numele parcului. PS.Bai Fagadau , nu uita ca de milionul ala baietii trebuie sa faca cantonament la "Flora" alaturi de nigerieni.Vezi ca guita amicul tau din parnaie ca nu mai are bani de avocati. Cu liberalii nu-ti bate capul ,daca le arunci un ciolan sa roada ,precum Gerula lui Bastus ,vor ridica si picioarele la vot in favoarea proiectelor tale.