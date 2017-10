Consilierii locali constănţeni ridică din umeri când vine vorba de iniţierea proiectelor de hotărâri

La un an de mandat,

Consilierii locali constănțeni ridică din umeri când vine vorba de inițierea proiectelor de hotărâri

Consilierii locali municipali constănțeni vorbesc, la peste un an de la preluarea mandatului de ales local, despre proiectele de hotărâri pe care le-au semnat (aceia dintre ei care au făcut asta), despre disconfortul unei „minorități absolute” sau încearcă să-și amintească, așa cum e cazul pedelistului Cristian Tănase, când au depus jurământul în CLM. Acesta din urmă e consilier local PD-L din luna mai a acestui an, ca urmare a demisiei lui Cătălin Filișan, în aprilie 2009. Deși de atunci și până în prezent n-au trecut decât patru luni, la întrebarea „când ați depus jurământul?”, Cristian Tănase a răspuns „bună întrebare”. O nemulțumire… sinceră Consilierul PSD Răducu Popescu, președinte al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială a declarat că, dacă trage linie, nu poate spune că e tocmai mulțumit de activitatea sa de consilier al CLM Constanța. „Nu cred că există vreun consilier care să spună că e pe deplin mulțumit de activitatea sa. Nemulțumirea mea e sinceră, iar regretul e acela că ne consumăm energia într-un mod prea puțin constructiv, din cauza piedicilor puse de administrația centrală”, a declarat pesedistul. Interesant de remarcat e faptul că opinia vine din partea unui ales local PSD, parte a majorității covârșitoare a CLM Constanța care, cel puțin până în prezent, a trecut prin ceea ce mulți numesc „mașina de vot a primarului” toate proiectele inițiate. În ceea ce privește inițiativele sale, Răducu Popescu a amintit inițierea a „vreo cinci” proiecte de hotărâri, dintre care l-a amintit pe cel prin care fiecare ales local face parte din consiliile de administrație ale mai multor unități școlare din municipiu (grădinițe, școli, licee), proiect aprobat „în urmă cu șase, șapte luni”. Puțină precizie n-ar strica, dar, chiar și așa, spre deosebire de alți colegi de-ai săi din CLM, social-democratul a avut ce să spună vizavi de activitatea sa la un an de mandat. Totodată, el a menționat și susținerea, în comisia de specialitate al cărui președinte este, a unui proiect ce propune amenajarea a patru terenuri de sport în municipiul Constanța, terenuri la care să aibă acces, în anumite intervale orare, în mod gratuit, elevii și tinerii fără posibilități materiale. Conform explicațiilor lui Popescu, proiectul nu s-a concretizat, însă: „A rămas în discuție, pe motive de lipsă de bani”. Liberalul Cupșa își bate capul degeaba „Nu sunt mulțumit de activitatea mea, dar nu îmi caut circumstanțe atenuante”, și-a începutul consilierul PNL Ovidiu Cupșa caracterizarea primului an de mandat în cadrul CLM Constanța. În opinia sa, faptul că PNL nu are decât trei consilieri locali nu face decât să le facă și mai dificilă activitatea acestora în Consiliul Local. „Sigur că mi-aș dori să particip și eu mai mult la dezvoltarea orașului, la politica financiară, dar suntem într-o minoritate absolută, ca să mă exprim așa, și de aceea nu reușim să ne impunem punctul de vedere și amendamentele decât pe mărunțișuri, și nu pe chestiuni majore”, a explicat Cupșa. De altfel, el a declarat și că este de acord cu „pecetea” pusă de Institutul pentru Politici Publice (IPP) Consiliului Local Constanța, respectiv aleșilor locali, anume „mașina de vot care aprobă ce spune primarul”. Cât despre proiectele de hotărâre inițiate de el, Cupșa a menționat că niciunul care să îi poarte semnătura nu a intrat pe vreo ordine de zi. Totuși, așa cum a precizat, pro-blemele semnalate de cetățeni sunt aduse în discuție în comisia de specialitate, fără însă ca ele să se concretizeze în proiecte. Despre următorii ani de mandat, Cupșa a declarat că e sceptic în privința unei schimbări: „În actuala conjunctură nu se va schimba nimic, nu avem instrumente. Nu avem forță în acest for deliberativ”, a conchis liberalul. Ovidiu Cupșa este membru al Comisiei Buget - Finanțe. „Inițiatorii sunt… Radu Mazăre” Mult mai optimist decât colegul său, liberalul Constantin Matei a explicat că, din punctul său de vedere, „e mai puțin important cine e generatorul unei inițiative în Consiliul Local” și că „important e ca un proiect care vine în interesul constănțenilor să se materializeze”. „Sigur, acum, că inițiatorii proiectelor sunt… întotdeauna Radu Mazăre”, a adăugat el, precizând că a constatat că, „uneori, există consilieri PD-L și chiar și PSD care ar vota împotriva unor proiecte inițiate de actuala administrație, dar care nu fac asta pentru că trebuie să își respecte disciplina de partid”. „Îmi asum ceea ce afirm”, a subliniat Matei. El a precizat și că, în CLM Constanța există libertate de exprimare: „Până acum nu am simțit că îmi e obstrucționat dreptul la opinie”, a mai afirmat Matei. Totuși, în ceea ce privește proiectele inițiate de el și care au ajuns pe ordinea de zi, liberalul a amintit doar unul, anume pe cel privind „realizarea unui tronson de stradă, de aproximativ 300 de metri, prin care locuitorii cartierului dinspre Poarta 6 care nu aveau acces, pe partea stângă, la Șoseaua Mangaliei, au acum această variantă”. Proiectul a fost aprobat și implementat, conform declarațiilor sale, în cursul lui 2009. Cristian Tănase nu ține minte când a depus jurământul Democrat-liberalul Cristian Tănase susține că aleșii locali „nu-și fac o normă de inițiere de proiecte de hotărâri”. Întrebat, însă, câte inițiative a încercat să introducă pe ordinea de zi a ședințelor de CLM de când este consilier, Tănase nu a putut preciza nici măcar de câte luni este ales local. „Deocamdată, nu, nu am depus niciun proiect, dar vor urma în perioada următoare”, a declarat el, precizând că e vorba de probleme semnalate de unitățile de învățământ în ale căror consilii de administrație este membru. Concret, pedelistul a amintit reabilitarea și modernizarea sălii de sport a Liceului „Traian”, în condițiile în care, susține el, „în prezent trei clase își desfășoară ora de educație fizică în aceeași încăpere, în același timp”. Curios e faptul că democrat-liberalul nu își amintește nici când a depus jurământul.