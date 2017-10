Consilierii judeţeni vor să recupereze prejudiciul din dosarele cu Nicuşor Constantinescu

Consilierii județeni vor să recupereze prejudiciul din dosarele cu Nicușor Constantinescu

Consiliul Județean Constanța a fost convocat, vineri, 18 decembrie, de la ora 11.00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ la ultima ședință din acest an. Pe ordinea de zi s-au aflat 35 de proiecte de hotărâre. Evenimentul a debutat cu un moment artistic susținut de Ansamblul „Bi-blioritm” din comuna Saraiu, format din 30 de copii. Alături de școlari și preșcolari s-a aflat și primarul Dorinela Irimia, care a transmis celor prezenți în sală cele mai calde urări din partea „familiei Saraiu”. Mai mult, la finalul spectacolului, șefa administrației din Saraiu le-a oferit tuturor consilierilor câte un pix și o agendă, pentru a nota „greșelile și faptele bune făcute de familia Saraiu”. La rândul lor, consilierii județeni le-au oferit copiilor pachete cu dulciuri.În cele din urmă, aleșii au votat întreg convocatorul. Printre altele, ei au aprobat proiectele prin care Consiliul Județean Constanța s-a constituit parte civilă în două dosare penale aflate pe rolul Tribunalului Constanța. Practic, este vorba despre cele două dosare privind finanțarea Fundației Fantasio, unde prejudiciul este de 32 milioane lei, și dosarul privind programul operațional prin care a fost achiziționat elicopterul SMURD prăbușit anul trecut în Lacul Siutghiol. În acest caz, prejudiciul este de peste un milion de lei. În ambele dosare a fost trimis în judecată Nicușor Constantinescu.Pe de altă parte, președintele interimar al CJC, Cristinel Dragomir a anunțat că Ministerul Finanțelor publice a trimis ordinul de numire a reprezentantului său în Consiliul de Administrație al RAJDP Constanța în persoana lui Ilie Răsvan Dumitru. Totodată, s-a avizat studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”. Un alt proiect aprobat a vizat aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007. În plus, consilierii au aprobat consumul lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Constanța și ale instituțiilor în subordinea sau sub autoritatea acestuia. Acesta va fi de maxim 400 de litri pe lună pentru fiecare din cele șase mașini care aparțin CJC.