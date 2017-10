Consilierii judeţeni nu se grăbesc să îşi actualizeze declaraţiile de avere

Consilierii județeni nu se grăbesc să își actualizeze declarațiile de avere

Dintre cei 37 de consilieri județeni, până în prezent, doar cinci au reușit să își actualizeze declarațiile de avere și de interese pentru 2010. Îi amintim pe Nicolae Buriac (PSD), Ion Dumitrache (PSD), Viorel Sorin Ciutureanu (PNL), Adrian Gheorghiță (PDL) și Cristinel Dragomir (PSD) care s-au mobilizat mult mai rapid în vederea clarificării situației financiare. Potrivit Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității. Mai mult, persoanele prevăzute de lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și de interese anual, cel mai târziu până la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior. Dacă unii dintre aleși au anunțat că își vor depune declarațiile săptămâna viitoare sau la începutul lunii aprilie, alții nu sunt la fel de grăbiți, preferând să aștepte expirarea termenului. Soția, mereu aproape O situație extrem de intere-santă este cea a vicepreședintelui Cristian Darie (PSD) care nu mai știa exact dac a depus sau nu, anul acesta, declarațiile de avere și de interese. „Parcă le-am depus la începutul anului. Nu mai știu. Trebuie să verific și eu”, a declarat el, ținând să precizeze că în astfel de chestiuni îl ajută soția sa. El a mai remarcat faptul că au apărut niște schimbări în zestrea sa însă acestea nu pot fi dezvăluite la telefon. „Zilele acestea“ Colega sa de partid din CJC, Ioana Elena, a declarat că nu și-a depus încă declarațiile pentru că nu au survenit modificări pe parcursul anului. A precizat totuși că va face acest pas „zilele acestea”. Nici averea Mariei Magiru (PSD) nu a suferit transformări, potrivit afirmațiilor sale. În plus, consilierul a menționat că, de obicei, își depune declarațiile de avere și de interese la începutul lunii aprilie. Magiru a anunțat că, și anul acesta, își va respecta agenda și va prezenta documentele CJC în prima săptămână a lunii aprilie. „Nu m-am gândit că trece timpul așa de repede”, a fost explicația social-democratului Gheorghe Mihăieși privind întârzierile în actualizarea declarațiilor. „O voi depune în timp util. Luni (n.r. - ieri) cred că o depun pentru că nu am mare lucru de declarat. Nu este nimic schimbat”, a mai spus Mihăieși. Pe ultima sută de metri Consilierul PNL Gabriel Monea a spus scurt că nu a vrut să își depună declarațiile până acum. „Sunt în termen și am tot timpul la dispoziție”, a declarat el, adăugând că va face acest lucru până la expirarea termenului limită. Nici colegul său Adrian Bratu nu se grăbește să își actualizeze declarațiile întrucât se încadrea-ză în termenul prevăzut de lege. El a mai arătat că trebuie să primească niște date de la bănci, dar va respecta termenul legal pentru depunerea declarațiilor. Fără fișe fiscale Consilierul democrat-liberal Ionel Manafu a declarat că nu și-a primit încă fișele fiscale de la Consiliul Județean Constanța. „Cred că la următoarea ședință ni se vor da formularele”, a completat el. Cristina Brânzoi a mărturisit că a primit fișele fiscale de-abia săptămâna trecută și urmează ca săptămâna aceasta să le completeze și să le depună la CJC. Colegul lor de partid, Mihai Petre, a declarat că îi lipsește un document. „Trebuie să o găsesc și să le completez. Până la sfârșitul lunii aprilie, îmi voi depune declarațiile”, a încheiat el.