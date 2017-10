Consilierii judeţeni, luaţi prin surprindere de reorganizarea instituţiilor de cultură din Constanţa

Consilierii județeni, luați prin surprindere de reorganizarea instituțiilor de cultură din Constanța

Măsurile de reorganizare a tuturor instituțiilor de cultură propuse de șeful Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, sunt cu totul străine aleșilor județeni. Cu doar câteva zile înaintea ședinței ordinare, nici măcar reprezentanții Comisiei de cultură din CJC nu au putut explica inițiativele CJC, pentru că acestea nu au ajuns încă în dezbaterea comisiilor de specialitate. Consilierii județeni din Comisia de cultură din CJC au recunoscut că, din 23 iunie și până acum, nu au mai participat la nicio ședință de specialitate. Ieri, unii dintre ei se așteptau ca, cel mai probabil, să fie convocată o ședință de comisie pentru mâine. Mai precis, cu o singură zi înaintea ședinței ordinare. „Așa s-a întâmplat și la ședința trecută. Ne-au anunțat cu patru zile înainte de ședința ordinară că va fi și o ședință a Comisiei de cultură pentru a analiza proiectele ce urmau să intre pe ordinea de zi”, a precizat consilierul democrat-liberal Mihai Petre. „Mi-au spus acum că ședința Comisiei de agricultură va fi miercuri (n.r.-mâine), la ora 16.00, dar despre ședința Comisiei de cultură… nu știu…”, a completat el. În privința măsurilor de reorganiza-re a instituțiilor de cultură constănțene, Mihai Petre a mărturisit că nici aleșii nu știu exact în ce formă vor fi aplicate. „Noi am aflat de la voi, din presă. La prima vedere, aceste măsuri pot provoca haos. Trebuie să vedem exact forma proiectelor, dar consilierii PDL nu pot fi părtași la un asemenea haos și nici nu pot îmbrățișa astfel de proiecte”, a mai adăugat el. În plus, Mihai Petre a reamintit că instituțiile de cultură au mai fost comasate o dată. „Dacă nici așa nu au dat rezultate, vă dați seama ce rezultate vor fi după a doua comasare”, a încheiat el. Nici colegul său de partid, Florian Constantin, membru, la rândul său, al Comisiei de cultură, nu s-a putut pronunța asupra acestor inițiative ale conducerii CJC. „Nu știu exact despre ce este vorba. Lăsați-mă să văd materialul și apoi vorbim. Să vedem și noi cum s-a ajuns aici”, a menționat el. O reacție similară a avut-o și liberala Doina Carp, care nu intrase ieri după-amiază în posesia proiectelor de hotărâre, așteptând să fie publicate pe site-ul CJC. Ea a remarcat, de asemenea, că nu este firesc ca aleșii să fie informați atât de târziu asupra ședinței și asupra proiectelor înscrise în convocator. „Să le păstrăm sau să scăpăm de ele” Nici social-democrata Maria Magiru nu și-a putut susține poziția față de acest subiect. „Nu am luat încă proiectele. Nu știu nimic. Efectiv, nu știu. Ședința de comisie va fi mâine (n.r.-astăzi) sau poimâine (n.r.-mâine). Vorbim mâine dimineață”, a spus scurt ea. Mult mai deschis a fost colegul său de partid din aceeași comisie, Gheorghe Mihăeși. „Nu a fost convocată nicio ședință de comisie pentru că de-abia acum s-au pregătit materialele. Nici eu nu am văzut proiectele și nu știu despre ce este vorba. Cred însă că sunt legate de obligația de aplicare a măsurilor Guvernului de reducere a cheltuielilor bugetare”, a declarat social-democratul. Referitor la absorbțiile preconizate, Gheorghe Mihăeși a apreciat: „Dacă le absorbim ca să le păstrăm, sunt de acord și votez «pentru». Dacă le absorbim ca să scăpăm de ele, atunci nu sunt de acord”. „În parametri normali“ Vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir, a ținut să precizeze, de la bun început, că domeniul culturii intră strict în subordinea preșe-dintelui Nicușor Constantinescu. Cu toate acestea, el a menționat pentru „Cuget Liber” că inițiativele propuse vin în contextul obligației CJC de a respecta OUG nr. 63/30.06.2010, de reducere cu 25% a cheltuielilor cu personalul și cu 20% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii. „Cei care au dat această lege nu s-au gândit că unele prevederi chiar nu pot fi aplicate. Pentru a respecta totuși ordonanța Guvernului, s-a gândit o nouă reorganizare, astfel încât aceste instituții să funcționeze în continuare în parametri cât de cât normali”, a încheiat Cristinel Dragomir.