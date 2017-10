Consilierii judeţeni, datori vânduţi

Consilierii județeni, datori vânduți

Din declarațiile de avere actualizate luna aceasta ale membrilor Consiliului Județean Constanța reiese că aceștia au probleme cu gestionarea situației financiare personale, cei mai mulți dintre ei cărând în spate, pentru ani buni de acum în acolo, datorii de sute și chiar milioane de euro la bănci sau la rude și apropiați. După cum e vorba din popor, obrazul subțire cu cheltuială se ține, fapt care-i obligă pe consilierii județeni să apeleze la alte surse de venit în momentele în care inima cere, iar leafa de consilier nu permite. Cristian Gheorghe Darie: 1.396.000 de euroPrimul în fruntea topului „Datorii de consilier” se situează vicepreședintele Consiliului Județean, pese-distul Cristian Gheorghe Darie. Aceasta are două credite la aceeași bancă care în total cumulează fabuloasa sumă de 1.396.000 euro, adică aproximativ 5.900.000 de lei. Primul este realizat în 2007 și are o valoare de 199.600 euro, iar cel de-al doilea este de 840.000 de euro și a fost realizat în 2008. Ambele au dată scadentă în august 2013, după o modificare a convenției de credit survenită în august 2010. Adrian Bratu: 113.930 euro Darie este urmat de către consilie-rul județean din partea PNL, Adrian Bratu, care are două credite la bancă, ce împreună fac 103.931,18 euro. Data maximă de returnare este 2023 pentru unul și 2038 pentru cel de-al doilea. În plus, el a împrumutat în 2010 de la Bratu David suma 40.000 de lei, iar anul acesta a mai solicitat de la un numit Constantin Vanghelici încă 10.000 de euro, pe care trebuie să îi înapoieze până în 2016. Viorel Sorin Ciutureanu:108.658 euroȘi liberalul Sorin Ciutureanu a apelat la ajutorul apropiaților pentru a face rost de sume importante de bani. În 2009, un anume Petre Petrică, din Spania, i-a acordat lui Ciutureanu un împrumut de 50.000 de euro pe care consilierul trebuie să îl achite în 2014. Tot în același an, Ciutureanu a apelat la alt prieten din străinătate, de data aceasta din Ita-lia, pentru suma de 20.000 de euro. De asemenea, penelistul are un credit la bancă din 2005 cu data scadentă în 2025 în valoare de 38.658 euro. Radu Babuș: 425.500 de leiPesedistul Radu Babuș a împru-mutat, în 2011, de la Doina Lumința Cernat suma de 425.000 de lei, adică aproximativ 100.000 de euro, cu obligația de a-i plăti până în 2016. Adrian Stavrositu: 85.247 euroNici democrat-liberalii nu au scăpat de datorii. Consilierul județean Adrian Stavrositu are două credite la bancă contractate în 2005. În total, cele două datorii ajung la suma de 85.247 euro. Constantin Eugen Silaghi: 357.000 lei Potrivit declarației de avere a lui Constantin Eugen Silaghi, liberalul a contractat anul acesta două credite în valoare totală de 357.000 lei, adică aproximativ 84.677 de euro. Primul, al cărui creditor este o bancă, se ridică la 160.000 lei, iar data sca-dentă este în 2012. Cel de-al doilea de 197.000 de lei trebuie achitat până în octombrie anul curent către două societăți comerciale creditoare. Cristinel Dragomir: 44.700 euro Nici celălalt vicepreședinte al CJC nu a scăpat fără datorii. Cristinel Dragomir a solicitat de la o bancă constănțeană, în 2006, suma de 44.700 euro pe care are timp să o achite până în 2036.