Consilierii judeţeni au împărţit banii judeţului. Câţi sunt în "puşculiţă" şi unde au ajuns

Consilierii județeni au împărțit banii județului. Câți sunt în "pușculiță" și unde au ajuns

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au organizat, ieri, o dezbatere publică, tema evenimentului privind bugetul județului pentru anul 2016.Întâlnirea a avut loc de la ora 9.00, în sala „Remus Opreanu” a CJC, însă interesul nu a fost prea mare, aproximativ 30 de persoane fiind prezente. De remarcat că, prin comparație cu dezbaterea bugetului de la municipiul Constanța, la această ședință au fost prezenți mai mulți consilieri liberali care au cerut lămuriri cu privire la unele aspecte. În schimb, de această dată nu a fost prezent niciun consilier de la PSD. Motivul invocat a fost că, oricum, cunoșteau bugetul din timpul ședințelor de la comisii.Ulterior, de la ora 13.00, consilierii județeni s-au reunit în cadrul primei ședințe ordinare din acest an. Pe ordinea de zi s-au aflat 50 de proiecte de hotărâre, cele mai multe dintre ele fiind votate fără probleme.Referitor la bugetul alocat pentru anul 2016, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța cu atribuții de președinte, Cristinel Dragomir, a precizat că acesta are o valoare de 775 milioane lei, cu două milioane mai mult față de anul trecut.„Banii sunt repartizați în cinci categorii, respectiv, pentru Protecția Copilului, pentru persoanele cu handicap, pentru Programul Laptele și Cornul și pentru Evidența Populației - Cultură - Programul fructe și Învățământ special. Suma repartizată strict pentru activitatea CJC este de 109.000.000 lei. Bugetul arată bine, deoarece, anul trecut, a fost de 110 milioane lei cu tot cu sumele din pro-iecte”, a declarat Cristinel Dragomir.Prezent la ședință, consilierul liberal George Măndilă a reproșat actualei conduceri a CJC că dezbaterea pe buget s-a făcut prea din scurt cu doar câteva ore înaintea votării bugetului.„Să știți că am vrut să amânăm ședința, dar legea ne obligă. Astăzi expiră termenul legal în care putem vota bugetul. Dacă nu îl votăm astăzi, Trezoreria nu ne-ar fi alimentat conturile. Și cum salariile tuturor instituțiilor se iau în jur de data de 7 ale fiecărei luni, nu am vrut să iscăm panică”, a explicat Cristinel Dragomir.Drept urmare, liberalii s-au abținut la votarea acestui proiect, însă bugetul a trecut, deoarece voturile favorabile au fost în număr de 23.Totodată, bani au fost alocați și tuturor instituțiilor din subordinea CJC, dar și pentru investiții ce vor avea loc în județul Constanța. Dintre acestea, amintim reabilitarea unor drumuri din județ, Ambulatoriul Eforie Sud, Centrul de Tineret Constanța și altele.