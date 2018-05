Consilierii județeni au decis: Demolarea fostei biblioteci din Coiciu, sistată

Situația clădirii unde a funcționat fosta bibliotecă din cartierul constănțean Coiciu, care aparține Consiliului Județean Constanța, și care a creat o dispută între conducătorii instituției, a fost într-un final lămurită, vineri, în cadrul ședinței Consiliului Județean Constanța. Astfel, clădirea nu va mai fi demolată, iar propunerea CJC este ca arhiva să fie mutată la parter, iar la etaj să fie amenajate mai multe birouri. În acest sens, demolarea a fost sistată și va fi făcută o nouă expertiză.Claudiu Palaz, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, a recunoscut că s-a grăbit și a greșit pentru că nu a făcut o vizită la fața locului.„Un om politic trebuie să recunoască când greșește și eu recunosc. Am greșit când s-a votat acest proiect, pentru că poate ar fi trebuit să mă duc acolo. Am avut expertiza, și nimeni dintre noi nu am văzut că demolăm această clădire că nu este bună pentru arhivă, dar după ce am lecturat expertiza, am văzut că este într-o stare bună. Dacă este renovată poate fi dată circuitului civil, iar arhiva nu se poate face la etaj”, a declarat Claudiu Palaz, vicepreședintele CJC.Proiectată și executată în jurul anului 1960, clădirea situată pe strada Izvor nr. 23, din cartierul Coiciu, include parter și un etaj. Imobilul se află în patrimoniul județului, iar aici a funcționat Biblioteca Județeană. Oamenii care locuiesc în zonă au cerut disperați celor de la CJC să ia măsuri urgente, indiferent că va fi renovată, fie că va fi demolată.Inițial, Horia Țuțuianu, președintele CJC, a anunțat că această clădire va fi demolată, deoarece se află într-o stare avansată de degradare. El a anunțat că pe acest amplasament se va construi o clădire nouă cu două etaje, care să deservească arhiva instituției. Totuși, în urma unor consultări comune la vârful CJC, vineri, s-a ajuns la concluzia că demolarea clădirii și construcția unui nou sediu pentru arhivă sunt investiții extrem de costisitoare care ar putea atinge sau chiar depăși suma de două milioane de euro.„Am ajuns la concluzia că nu ne permitem această investiție. Propunerea mea este să facem și arhivă, și birouri, pentru că parterul se pretează pentru arhivă, fără să fie nevoie de cine știe ce investiție. Suprafața care va rămâne pentru arhivă, la parter, este dublul suprafeței care după 25 de ani de activitate a CJC, nici măcar nu ocupă 150 mp. Am rezolva problema arhivei, să o sortăm, și am scăpa de zecile de dulapuri de metal de pe holurile CJC. Se poate face asta în maximum 4 luni. Propunerea mea este să sistăm această lucrare, să facem o expertiză pentru arhivă la parter și spațiu de birouri sus”, a mai adăugat Palaz.