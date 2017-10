Consilierii din Medgidia se reunesc în şedinţă

Consilierii din Medgidia se reunesc în ședință

Consilierii locali din Medgidia se reunesc, joi, 18 decembrie, de la ora 18.00, la ultima ședința ordinara a acestui an. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri:- Aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli, pentru anul 2014- Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale Municipale Medgidia- Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia- Aprobarea prelungirii acordului de parteneriat cu SC LAFARGE CIMENT ROMÂNIA SA- Aprobarea unui Protocol de colaborare cu Asociația Save the Dogs and Other Animals - Aprobarea proiectului “Viziune, valoare, curaj - Proiect pentru promovarea culturii antreprenoriale în domeniul eco-inovării”, precum și a cheltuielilor legate de proiect- Aprobarea listei privind documentele produse și/sau gestionate ce constituie informații de interes public- Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia prin proiectul “Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța-Ialomița”- Aprobarea disponibilizării unor imobile terenuri (străzi) ce aparțin domeniului public al municipiului Medgidia, în vederea ocupării temporare pentru realizarea proiectului “Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța-Ialomița” în municipiul Medgidia- Actualizarea taxelor locale altele decât cele prevăzute de Codul fiscal, practicate de D.G.D.P.P. Medgidia- Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cimitirului creștin aflat în administrarea DGDPP Medgidia- Aprobarea dezmembrării imobilului teren cu nr. cadastral 104135, în suprafață de 234 mp situat în Medgidia, str.Vâlcelelor fn- Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apollo Ecoterm SRL, pentru anul 2014- Aprobarea scoaterii din funcțiune/casarea unor bunuri ale SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia- Aprobarea regulamentului pentru organizarea prestări serv. și efectuare lucrări în cadrul Cimitirului ortodox Medgidia de către persoanele juridice autorizate - Aprobarea scoaterii din funcțiune/casării unor active fixe-coșuri de fum-aferente centralei termice de la Colegiul Național „Kemal Ataturk” Medgidia, CT3, CT4, CT 13 și CT 15II.DIVERSE