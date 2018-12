Consilierii din Medgidia au aprobat procedura de acordare a tichetelor sociale

În sala de ședințe a Primăriei Medgidia s-a desfășurat, ieri, ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal, pe a cărei ordine de zi au fost înscrise 12 proiecte de hotărâre, din care 10 au întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi admise.Proiectul privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unui imobil teren, în suprafață de 314 mp având număr cadastral 108.038, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța nu a întrunit cvorumul necesar pentru a fi admis, iar proiectul de hotărâre referitor la amenajarea, în municipiul Medgidia, a unui parc public pentru câinii cu stăpân în suprafață de 1000 mp între fântâna arteziană în spatele Bowlingului în spatele garajelor a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator, consilierul Marian Butnaru.La primul punct s-au aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism ale Municipiului Medgidia, până la data de 31 decembrie 2023. Potrivit reprezentanților administrației locale, prelungirea valabilității acestora era necesară pentru asigurarea continuității și coerenței activității administrației publice locale în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prin lege, în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, în municipiul Medgidia, precum și pentru desfășurarea activității de autorizare a construcțiilor în Medgidia și a efectuării de branșamente la apă, canalizare și gaze naturale.Tot în cadrul ședinței a fost aprobat și proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2018, propunere ce a avut în vedere necesitatea asigurării funcționării serviciilor publice precum și înregistrarea de încasări peste prevederea inițială a cotelor defalcate din impozitul pe venit.De asemenea, s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018, precum și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.În ședința extraordinară s-a aprobat și repartizarea a două unități locative situate în blocuri ANL, solicitanților înscriși în lista de priorități a acestui an la pozițiile 7 și 8. De asemenea, s-a aprobat retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren atribuite conform Legii 15/2003, în urma cererilor acestora.În plus, s-au mai votat aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale Medgidia, aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unui imobil teren și construcție în suprafață de 44 mp având număr cadastral 106395 și 106395-C1, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța, aprobarea modificării poziției nr.376 a Anexei nr.3 la procesul verbal de inventariere nr.1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr.31/2013.Totodată, s-a aprobat procedura de acordare a unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 50 de lei/beneficiar pentru persoane defavorizate cu domiciliul în municipiul Medgidia, printre care și pensionarii cu pensii sub 500 lei/lună, respectiv sub 550lei/lună, după cum a fost modificată prin HCL nr.62/2017. Deoarece, de la 1 iulie 2018 nu există pensie mai mică de 640 lei/lună, modificarea de astăzi prevede că vor beneficia de aceste drepturi pensionarii cu un venit de sub 640 lei (inclusiv).v v vÎn ceea ce privește tichetele sociale în valoare de 50 de lei, peste 3.000 de beneficiari din Medgidia, Valea Dacilor și Remus Opreanu vor beneficia de acestea.Categoriile de persoane beneficiare sunt cele cu handicap grav sau încadrate în gradul I de invaliditate, adulți și copii neinstituționalizați, persoane cu handicap accentuat sau încadrate în gradul II de invaliditate, adulți și copii neinstituționalizați ale căror drepturi obținute din pensie sau după caz, din pensii cumulate se află sub 640 lei/lună inclusiv, persoane cu handicap mediu și ușor sau încadrate în gradul III de invaliditate adulți și copii neinstituționalizați ale căror drepturi obținute din pensie sau după caz, din pensii cumulate se află sub 640 lei inclusiv. De asemenea, vor primi tichete și persoanele încadrate în gradul grav, accentuat și mediu de handicap, adulți și copii din municipiul Medgidia, respectiv localitatea Valea Dacilor și Remus Opreanu. Totodatăî, beneficiari sunt și pensionarii sistemului public de pensii din municipiul Medgidia, respectiv localitatea Valea Dacilor și Remus Opreanu ale căror drepturi, obținute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 640 lei/lună inclusiv.Tichetele se pot ridica din următoarele puncte: persoanele care se încadrează în categoriile de mai sus și locuiesc în Zona Nord, de la Clubul Pensionarilor Zona Nord, persoanele cu handicap de la camera 19 (Biroul Resurse Umane), Primăria Municipiului Medgidia, pensionarii de la Clubul Pensionarilor din centru (cu excepția celor care locuiesc în zona Nord).