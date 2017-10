Consilierii din Mangalia cer demisia primarului Mihai Claudiu Tusac

Grupul consilierilor locali din Mangalia, reprezentând PC, PD-L, PNL și PRM, i-au trimis, sâmbătă, o scrisoare deschisă edilului Mihai Claudiu Tusac prin care îi cer demisia. „Cu toate că, timp de un an de zile, am avut disponibilitatea de a încerca un dialog în interes public în vederea soluționării problemelor cetățenilor Municipiului Mangalia, dumneavoastră, domnule primar, ați refuzat sistematic acest lucru”, susțin aleșii locali. Ei atrag atenția asupra faptului că nerecunoașterea oficială a Consiliului Local, prin neparticiparea primarului și a consilierilor PSD la ședințele lunare de consiliu și prin contestarea hotărârii Tribunalului Constanța de nedizolvare a Consiliului Local pronunțată în august, demonstrează încercarea lui Tusac de a menține starea de blocaj creată în oraș. „Disperat că vă pierdeți funcția de primar, brusc v-ați amintit că există un Consiliu Local, la care, după un an de zile, faceți astăzi apel să vă rezolve problemele pe care le aveți cu legea”, afirmă consilierii în aceeași scrisoare. În opinia aleșilor locali, singura soluție posibilă pentru deblocarea reală a situației în care a ajuns Mangalia este demisia lui Tusac din funcția de primar. În privința ședinței ordinare convocate de către Mihai Claudiu Tusac pentru 17 decembrie și a situației juridice în care se află edilul și Consiliul Local Mangalia, consilierii mangalioți susțin că vor aștepta ca instituțiile abilitate ale statului să se pronunțe găsind astfel calea legală pentru deblocarea situației. Apel către Claudiu Palaz Pe de altă parte, conservatorul Ion Mincă a declarat că a fost contactat telefonic de un reprezentant al Primăriei pentru a-l invita la o întrunire a ședințelor de comisii pentru astăzi, la ora 13.00. Mincă și-a arătat disponibilitatea de a participa la această întâlnire, însă numai în condițiile în care Tusac va recunoaște cele trei comisii de specialitate formate de aleșii mangalioți în ședința din ianuarie, exact în momentul în care edilul era plecat la Constanța să depună, la tribunal, cererea de dizolvare a consiliului. „Chiar ne onorează gestul său de a convoca o ședință ordinară după un an de tergiversări și după un an în care noi am alergat după el să vină la ședințele noastre extraordinare. Retragerea cererii este un pas logic pe care l-a făcut, dar mai are foarte mulți pași de urmat. Timp de un an, putea să mă sune și să îmi spună că îmi recunoaște funcția de viceprimar. Și apoi puteam să găsim împreună soluții pentru a debloca Mangalia. Dar nu mă sună personal niciodată”, a pus problema Mincă. Și consilierul liberal Sorin Andrei s-a arătat dispus să meargă la întâlnirea programată pentru astăzi. „Am înțeles că recunoaște comisiile formate de noi în ianuarie, în care fiecare partid are reprezentanții săi și nu mai există un monopol PSD. Dacă ele vor fi respectate, atunci vom putea începe să lucrăm. Însă pe ordinea de zi a ședinței din 17 decembrie au fost înscrise câteva proiecte care nu cred că pot fi analizate într-un timp atât de scurt, precum taxele și impozitele locale pentru 2010", a explicat liberalul. „Oricum, până la finalul anului, noi vrem să convocăm o ședință pentru a aproba proiectele majore pentru Mangalia și atunci ar putea fi inclus și cel cu taxele și impozitele”, a mai adăugat el. Totodată, Sorin Andrei a menționat că aleșii exclud posibilitatea de a participa la ședința de joi până când vor fi clarificate incompatibilitățile lui Tusac. Aceeași atitudine a avut-o și consilierul PRM, Ion Anghel. „Până nu se pronunță instituțiile statului, noi nu vom participa la nici o ședință. După aceea, mergem cu mare plăcere la orice întrunire. Sper să se întâmple cât mai curând acest lucru. În acest sens, facem un apel și către prefectul Claudiu Palaz pentru a da un răspuns cât de repede posibil în vederea deblocării situației de la Mangalia”, a declarat Ion Anghel.