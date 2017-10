Consilierii ALDE reclamă taxele şi impozitele stabilite de Primăria Mangalia

1

Mangalia,pa!

Oricum populatia Mangaliei este saraca si de mult timp satula sa mai creada in revirimentul orasului. Tot mai multi se gandesc si efectiv cauta relocari,nativi mangalioti vor sa paraseasca orasul definitiv. Chiar asa,le ce bun sa ramai in Mangalia,ce present si ce naibii de viitor mai are orasul? Locuri de munca nu,siguranta pe strazi nu,starea generala psihosociala profund negativa, nimic cu privire la investitii serioase,inscavizare si idiotizarea celor care inca lucreaza la Daewoo,adica de ce ai ramane aici? Ca e marea frumoasa? O poti vizita in concediu,venind din alte orase mai sanatoase si mai aproape de civilizatie. Mariti taxele,poate asa goniti mai repede si pe cei inca indecisi.