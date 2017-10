Conservatorii ar putea fi daţi afară din USL

Conservatorii ar putea fi dați afară din USL

Vicepreședintele PNL Relu Fenechiu a declarat, astăzi că va propune conducerilor PNL și PSD, în cursul săptămânii viitoare, ieșirea PC din USL."Propunerea mea este să iasă din USL, să candideze separat, iar după alegerile generale să intre din nou în uniune, dar să respecte regulile jocului. În USL, noi nu luăm decizii în urma șantajului unuia sau altuia", a declarat Fenechiu, în conferință de presă.Vicepreședintele PNL a adăugat că vrea "coerență politică", subliniind că nu poate merge la drum cu un aliat care în permanență "pune sula în coaste". Liberalul a precizat că este dezamăgit de afirmațiile liderului PC Daniel Constantin potrivit cărora conservatorii vor merge separat în alegeri cu excepția situațiilor deja negociate în cadrul USL."Voi cere, în măsura în care am posibilitatea și dreptul să o fac, conducerilor PNL și PSD să găsească împreună soluția prin care USL să fie o alianță între PNL și PSD. Noi am înființat această uniune pentru a câștiga alegerile și a oferi o alternativă clară și serioasă la actuala putere, nu pentru pofta cuiva de a avea un cuvânt de spus într-un anumit for", a afirmat șeful liberalilor ieșeni.Fenechiu a mai spus că a trimis conducerilor PNL și PSD câteva direcții strategice pentru cele două partide, în cazul comasării alegerilor locale cu cele parlamentare, dar a refuzat să le dea publicității. Săptămâna trecută, vicepreședintele PSD Gheorghe Nichita a declarat că în ședința Biroului Permanent a PSD s-a decis ca PC să meargă separat atât la locale, cât și la parlamentare. Într-o conferință de presă ținută recent la Iași, Victor Ponta a spus că nu e normal ca PC să meargă separat în alegeri doar în anumite situații, subliniind că partidul lui Daniel Constantin ar trebui să meargă separat în toată țara.