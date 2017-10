Congres UDMR/ Antonescu îl ATACĂ pe Ponta: "Până nu demult părea a avea o mică alergie la portocaliu"

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou motiv de scandal în USL. Premierul Victor Ponta oftează după maghiari. Șeful Executivului a declarat că îi pare rău că UDMR nu este acum la guvernare, "așa cum ar fi trebuit să fie." Ponta susține că deciziile politice nu urmează întotdeauna calea cea mai înțeleaptă. Declarația a fost făcută la congresul UDMR, unde este prezent și liderul PNL, Crin Antonescu."Nu e o alegere a noastră de a discuta cu UDMR, e alegerea maghiarilor din România care au votat la alegeri și am respectat și vom respecta întotdeauna acest vot. UDMR este reprezentantul legitim și partenerul de dialog pt autoritățile statului roman. În 2010, eram la congresul dumneavoastră încercând să vă conving să iesiți de la guvernare și să veniți cu noi. Nu am reușit să vă conving și îmi pare rău, așa cum îmi pare rău că nu suntem acum la guvernare împreună, așa cum ar fi trebuit, dar deciziile politice nu urmează întotdeauna calea cea mai înțeleaptă", a spus premierul Victor Ponta la Congresul UDMR, citat de realitatea.net.Declarația lui Victor Ponta a fost însă rapid sancționată de către partenerul său de alianță Crin Antonescu. Liderul PNL a spus, sâmbătă, la Congresul UDMR, că i-a crescut inima când a văzut culorile galben și albastru din steagul secuiesc, aceleași ca ale PNL, spunând că premierul Ponta, care "până nu de mult avea o mică alergie la portocaliu, azi e rezervat la galben și albastru".Amintim că membrii Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) s-au reunit azi, la Miercurea Ciuc, cu prilejul celui de-al XI-lea Congres al formațiunii, a cărui miză va fi dată de modificările ce vor fi aduse Statutului Uniunii. "Noi am introdus, în 2007, o prevedere care nu exista până atunci în statut: facem Congres din doi în doi ani, dar alegerile (conducerii Uniunii - n.r.) rămân la termen, din patru în patru ani. Miza este uriașă și în aceste condiții, dar nu este una personală. Miza este mare fiindcă noi vom modifica statutul. (...) Aducem câteva modificări, spun eu, importante. Va crește numărul membrilor din Consiliul Permanent, for de conducere important, vor intra în acest for mai mulți aleși locali. (...) Vom reduce numărul de membri în Prezidiul UDMR, fiindcă trebuie să facem în așa fel încât deciziile operative, deciziile care nu necesită dezbateri strategice, să le luăm cât mai repede. Vom face o clarificare în ceea ce privește platformele noastre interne, în așa fel încât să accentuăm rolul lor și să dăm o greutate mai mare platformelor ideologice", declara președintele UDMR, Hunor Kelemen, într-un interviu acordat agenției Agerpres.