Confruntarea de la TVR dintre principalii candidaţi la preşedinţie nu a mai avut loc aseară

Confruntarea de la TVR dintre principalii candidați la președinție nu a mai avut loc aseară

Negocierile în vederea organizării unei dezbateri electorale televizate la care să participe candidații la alegerile prezidențiale de duminică au eșuat, după ce, ieri, staff-urile de campanie ale cinci dintre aspiranții la mandatul de șef al statului nu au căzut de acord. Astfel, dezbaterea care trebuia să aibă loc aseară la postul public de televiziune și la care se presupunea că vor participa cinci candidați la mandatul de președinte a fost anulată. Președintele în exercițiu, Traian Băsescu, a făcut aseară o declarație pe această temă deși, inițial, se anunțase că deputatul Sever Voinescu, purtătorul de cuvânt al lui Băsescu în această campanie, va ieși în fața presei cu o explicație, în jurul orei 20:30. Motivul pentru care Traian Băsescu, candidat la prezidențiale pentru un al doilea mandat, a decis să nu mai participe la dezbatere a fost acela că, așa cum a reieșit din propriile sale declarații, la discuțiile de ieri dimineață dintre staff-urile de campanie ale candidaților a participat și Alexandru Sassu, președintele Televiziunii Române care, la un moment dat, a informat delegațiile candidaților că are un aranjament cu postul de televiziune privat Realitatea TV și cu Trustul Intact (din care fac parte posturile TV Antena), astfel încât dezbaterea să fie susținută doar dacă la ea iau parte moderatori ai televiziunilor mai sus amintite, care aparțin celor numiți de Băsescu „mogulii” Sorin Ovidiu Vîntu și Dan Voiculescu: „Constat că avem un al treilea mogul în trusturile media, numele lui este Alexandru Sassu, devenit subordonat domnilor Vîntu și Voiculescu și obligat să primească în calitate de moderatori, moderatorii celorlalte televiziuni private. Noul mogul declarat Sassu poate să facă ce vrea, dar nu când este președinte al TVR, care este post public. Această televiziune nu are ca misiune falsificarea adevărului, așa cum celelalte două televiziuni pot avea, pentru că sunt private, televiziunea publică este plătită din bani publici și obligată să dea publicului acces la informație și la dezbatere așa cum a fost ea anunțată”, a explicat Traian Bă-sescu. În opinia sa, candidatul PSD+PC la prezidențiale, Mircea Geoană, „nu poate supraviețui doar cu susținerea mogulilor Vîntu și Voiculescu, ci mai are nevoie, pentru a intra în turul doi, și de susținerea TVR, transformată în televiziune mogulizată și în slujba unui candidat, în detrimentul corectei informări a publicului”. Insistând asupra faptului că o televiziune publică, pentru serviciile căreia cetățenii plătesc, nu ar fi trebuit să recurgă la astfel de metode electorale, aspirantul susținut de PD-L pentru un al doilea mandat de șef al statului a cerut TVR „să iasă imediat” de sub controlul lui Ovidiu Vîntu și al lui Dan Voiculescu, în vreme ce lui Alexandru Sassu i-a transmis să nu mai subordoneze postul public de televiziune partidului condus de Mircea Geoană, adică PSD-ului. De menționat este că Băsescu a ținut să explice că programul său electoral de astăzi nu îi permite să participe la emisiunea electorală de la TVR, pentru că va fi prezent, în calitate de președinte în exercițiu, la un eveniment la Consiliul European, la Bruxelles. Pentru că prezența sa acolo nu poate fi contramandată, Băsescu a afirmat că a solicitat Televiziunii Române să îl reprogrameze pentru vineri seară, dar că TVR l-a refuzat, propunându-i să înregistreze emisiunea, ofertă pe care, însă, președintele a respins-o, dând lămuriri: nu vrea ca această înregistrare să fie, ulterior, „disecată” de Mircea Geoană care, potrivit programării, va fi prezent vineri seară la TVR. Conform declarațiilor lui Traian Băsescu, la dezbaterea de aseară de la TVR, el trebuia să mai participe alături Crin Antonescu, Mircea Geoană, Sorin Oprescu și Kelemen Hunor.