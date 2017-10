Conflictul dintre primarul Mihai Claudiu Tusac şi viceprimarul Ion Mincă se acutizează

La Mangalia,

Conflictul dintre primarul Mihai Claudiu Tusac și viceprimarul Ion Mincă se acutizează

Mangalia pare să rămână în continuare prinsă în blocajul administrativ instalat la sfârșitul lui 2008. Conflictul dintre primarul Mihai Claudiu Tusac și aleșii locali cunoaște, de câteva zile, o nouă dimensiune. După un an și jumătate, Tusac reia etapa acuzațiilor îndreptate împotriva consilierilor PC, PD-L, PNL și PRM prin intermediul comunicatelor de presă. Însă de data aceasta a venit rândul viceprimarului Ion Mincă să reacționeze, disensiunile dintre cei doi luând și o amploare mediatică. Mincă ia atitudine, printr-un comunicat de presă, față de „minciunile, lamentările și calomniile lansate de Claudiu Tusac la adresa Consiliului Local al Municipiului Mangalia, cu ocazia adoptării bugetului de venituri și cheltuieli”. Viceprimarul atrage atenția că proiectul de buget inițiat de către Tusac era „o catastrofă”, întrucât prevedea obținerea unor venituri „iluzorii” din vânzarea terenurilor. „În viziunea sa de negustor, Tusac ar fi urmat să adune la bugetul local 280 de miliarde de lei vechi din tranzacții imobiliare, deși în acest an de profundă criză economică o asemenea perspectivă este total imposibilă, pe de o parte, iar lichidarea ultimelor proprietăți funciare ale orașului este o eroare ireparabilă, pe de altă parte”, mai explică Mincă în același comunicat de presă. În opinia sa, primarul nu ar fi reușit să încaseze cele 280 de miliarde de lei vechi nici dacă ar fi vândut toate terenurile și nu ar fi făcut altceva decât să susțină, în realitate, îndatorarea orașului la bănci. Referindu-se la declarațiile edilului privind bugetul „ciuruit” de către consilieri, vicepri-marul Ion Mincă arată că, de fapt, prin amendamentele votate, Consiliul Local a limitat risipa banului public și a alocat resursele pentru investiții la școli și licee, la sistematizarea unor cartiere și la construirea de locuințe sociale. „Am «ciuruit» într-adevăr proiecția sa ineptă pentru salubrizare (printr-un amendament inițiat de 12 consilieri și nu de unul singur, așa cum a mințit el în presă), pe care am redus-o de la 100 de miliarde de lei vechi, la 35 de miliarde, atât cât am avut și în 2007, când economia funcționa cu motoarele turate. De ce să nu-i ajungă 35 de miliarde la măturatul străzilor și tunsul ierbii? Cu acești bani, ar putea să și asfalteze străzile, nu doar să le măture”, a mai declarat Mincă. „Circul foamei” Conservatorul a reclamat, de asemenea, „circul foamei pe care l-a făcut la ședința Consiliului Local, cu sexagenarii care urlau în favoarea locuințelor ieftine pentru tineri model C.M. Tusac și care au plecat apoi la Primărie pentru a-și ridica pomenile promise”. Totodată, viceprimarul a mai dezvăluit că primarul se ține de anchete disciplinare și îi terorizează pe funcționarii publici, „ca și cum aceștia ar fi legați de capriciile sale precum iobagii de glie”. La final, Ion Mincă a condamnat „gestul ilegal” al lui Tusac de a distribui fluturași și manifeste cu însemnele primăriei prin care „instigă populația beneficiară a pomenilor electorale la nesupunere civică și violență împotriva consilierilor locali. O asemenea campanie de dezinformare, de intoxicare și manipulare a opiniei publice nu poate rămâne netaxată”.