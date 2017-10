„Conflictul cu MRU s-a încheiat”

Mihail Neamțu a declarat că "aparentul conflict" cu Mihai Răzvan Ungureanu s-a încheiat demult, afirmând că îl interesează în acest moment modul cum dreapta va stopa "ascensiunea populismului" USL, informează NewsIn.„Pretuirea mea pentru Mihai Razvan Ungureanu a fost exprimata in nenumarate randuri public. Calitatile domniei sale, de la cele universitare pana la cele de administrator sau premier, au fost salutate de Noua Republica. Declaratia pe care am facut-o vineri seara sau sambata se refera strict la o decizie care nu este, pesemne, a domnului Mihai Razvan Ungureanu, ci a Partidului Forta Civica, de a propulsa niste oameni care au activat in structuri de stanga. Este decizia celor care s-au prezentat la acel Congres. Nu o comentez aspru", a declarat Neamțu.