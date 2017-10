Conferinţă judeţeană extraordinară pentru condamnarea publică a lui Traian Băsescu

În câteva ore, pesediștii constănțeni au organizat

Conferință județeană extraordinară pentru condamnarea publică a lui Traian Băsescu

Liderul social-democraților, Mircea Geoană, a participat, ieri, la Conferința Județeană Extraordinară a PSD Constanța, un eveniment care nu a fost anunțat cu câteva zile înainte, așa cum ar fi fost, probabil, firesc pentru o ședință de asemenea amploare, o reuniune despre care nu s-a aflat decât cu câteva ore înainte de începerea ei. În acest context, am putea să luăm în calcul ipoteza potrivit căreia consilierii din staff-ul lui Geoană l-au sfătuit pe acesta să „debarce” dintr-o capitală care efectiv fierbea sub presiunea destrămării coaliției și a căderii Guvernului, pentru a-și atașa la imaginea de candidat la fotoliul de președinte eticheta de… constructor. Căci înainte de Conferința Extraordinară, Mircea Geoană a aterizat la Constanța, în cartierul de locuin-țe ieftine pentru tineri din Baba Novac acolo unde, cu cascheta roșie la purtător, așa cum îi stă bine oricărui social-democrat, a făcut, totuși, și câteva precizări legate de rema-nierea ministrului de Interne Dan Nica, dar și de sugestiile pe care președintele Traian Băsescu le-a lansat ieri, în ideea soluționării crizei de la MAI. Astfel, despre ideea nominalizării fie a unei persoane neutre din punct de vedere politic, fie a uneia care provine din rândul partidelor de opoziție pentru a ocu-pa postul de ministru de Interne și, totodată, funcția de vicepremier, Geoană a declarat: „De când propune cineva un ministru în norma PSD-ului? Remaniere în curtea PSD-ului și un independent pe cota mea de guvernare să și-o facă PD-L-ul și după aia ne mai gândim”. Frustrarea din fața… „dușmanului absolut” Conferința Județeană Extraordinară a PSD Constanța s-a derulat în prezența a 203 delegați din totalul de 238 și a reunit, alături de floarea mai tânără sau mai... coaptă a social-democrației constănțene, și lideri centrali ai partidului, așa cum sunt secretarul general Liviu Dragnea și deputatul Nicolae Bănicioiu, liderul tineretului pesedist. În prezența primarilor PSD din județul Constanța, a câtorva consilieri locali și județeni social-democrați, precum și a unor parlamentari PSD de la malul mării, Mircea Geoană a dat efectiv startul a ceea ce el a numit o luptă pentru președinția României sub forma, însă, a unei isterizări a asistenței împotriva lui Traian Băsescu. O nervozitate evidentă, o frustrare de proporții și chiar o ură accentuată au umplut, până la refuz, sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Astfel, o reuniune de partid a devenit, așa cum am putut constata ieri, ocazia perfectă pentru a-l condamna public pe „dușmanul suprem”, care pentru pesediști este, firește!, nimeni altul decât șeful statului, Traian Băsescu. Chemarea la luptă a candidatului PSD la prezidențiale s-a cramponat în permanență de existența actualului președinte, nici el, nici cei prezenți în sală neratând nicio clipă șansa de a-și vărsa frustrarea de… constructori social-democrați. Subiectul efectiv al conferinței de ieri a pălit în fața discursurilor antibă-sesciene, astfel că rezoluția prin care 250 de delegați constănțeni vor participa la Congresul Extraordinar al PSD de vineri, 2 octombrie, a părut mai puțin importantă. Unitatea dintre Mazăre și Iliescu e… semn bun Președintele PSD Constanța, Radu Mazăre, s-a evidențiat, și el, într-o conferință pe care, conform explicațiilor sale, a comprimat-o la minimum posibil, prin declarațiile în care și-a făcut publică lauda pentru Ion Iliescu. Concret, referindu-se la ședința internă a PSD care a avut loc luni, la București, Mazăre a afirmat: „La un moment dat (n.r. - în cadrul ședinței) domnul Iliescu scoate niște hârtii și zice «dați-mi voie să citesc poziția mea extrem de clară, de scurtă». Am început să-l laud, «bravo, bravo, bravo!»” și m-am uitat la mine: ia, uite, cum am ajuns după 20 de ani să-l laud pe Iliescu!”. Declarațiile lui Mazăre au părut, ieri, de-a dreptul paradoxale, fiind de notorietate atitudinea sa vehementă împotriva lui Iliescu manifestată cu ani în urmă. În aceeași ordine de idei a vorbit și președintele partidului, Mircea Geoană, care a apreciat că unitatea creată între Mazăre și Iliescu e „semn bun”. „Deși Radu era îmbrăcat oarecum mai modern (n.r. - la ședința de luni a PSD), avea aceleași nuanțe și culori ca domnul Iliescu, care era îmbrăcat mai clasic și faptul că între cele două generații din partid și cele două filosofii politice se creează în momente grele o unitate e semn bun”.