Conferinţă europeană privind energia nucleară, la Cernavodă

Conferință europeană privind energia nucleară, la Cernavodă

Primaria orasului Cernavoda organizeaza in perioada 29 – 30 martie conferinta europeana Dezvoltam energia nucleara, dezvoltam comunitatile. La eveniment participa cca 50 de oficiali strani din Spania, Franta, Ungaria, Slovenia, Polonia si Suedia, primari, reprezentanti ai unor asociatii si organizatii, autoritati de reglementare in domeniul nuclear. Conferinta are ca scop analizarea cadrului european privind dezvoltarea in domeniul nuclear, stadiul dezvoltarii energiei nucleare in tara noastra precum si un schimb de experienta in ceea ce priveste activitatile de reglementare si cele privind securitatea nucleara si relatiile dintre centralele nucleare si comunitati.Conferinta este organizata in parteneriat cu GMF ( Asociatia Europeana a Oraselor Nucleare) - o organizatie europeana a carei membri sunt localitati ce gazduiesc centrale nucleare si asociatii formate in jurul centralelor nucleare, din urmatoarele tari : Belgia, Spania, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franta, Germania, Lituania, Olanda, Slovacia, Suedia, Marea Britanie si Romania.GMF se intruneste periodic pentru a analiza securitatea centralelor nucleare si a managementului depozitelor de deseuri radiocative, conform reglementarilor europene precum si relatiile dintre centralele nucleare si comunitatile locale, cu prezentarea exemplelor de bune practici. Orasul Cernavoda in calitate de membru al asociatiei are onoarea ca anul acesta sa fie gazda conferintei GMF.Pe langa oficialii straini la Cernavoda se vor mai afla reprezentanti ai autoritatilor romane in domeniul nuclear ( CNCAN, ROMATOM, FORATOM, ANDR, AREN, SNN ), reprezentanti ai unor organizatii de protectie a mediului ( Green peace, Terra Mileniului III), deputati, senatori, primari, alti oficiali din partea Guvernului, Consiliului judetean.Conferinta se va desfasura in sala casei de cultura incepand, joi 29 martie, in doua sesiuni. Prima sesiune intre orele 10.00 – 13.00 si cea de a doua intre orele 15.00 – 18.30. In cadrul primei sesiuni se vor prezenta initiativele in ceea ce proveste dezvoltarea nucleara in Romania. In cea de a doua parte reprezentantii straini vor prezenta initiativele din tarile lor precum si exemple de bune practici in ceea ce priveste relatia dintre comunitatea locala si centralele nucleare.In cea de a doua zi a conferintei, delegatii straini vor vizita centrala nucleara de la Cernavoda.