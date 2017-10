Conducerile a nouă organizaţii PD-L au fost dizolvate

Conducerile a nouă organizații PD-L au fost dizolvate

Ştire online publicată Marţi, 24 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PD-L Emil Boc a anunțat ieri că, în urma rezultatelor slabe la alegeri, conducerile filialelor Bacău, Constanța, Galați, Gorj, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Vaslui și Vrancea au fost dizolvate, organizațiile urmând a fi evaluate și coordonate prin interimat. Emil Boc a arătat că decizia Biroul Permanent Național a fost luată ținând cont că cele nouă organizații nu au reușit să îndeplinească criteriul stabilit înainte de alegeri, adică să obțină cel puțin un președinte de consiliu județean sau primar în municipiul reședință de județ sau nu se situeze cu mai mult de 5% sub media națională a PD-L. „Orice partid care se respectă are o asemenea analiză riguroasă. Avem organizații cu rezultate foarte bune, avem un procent care reprezintă dublu față de cel din 2004, avem însă și organizații care s-au situat sub media partidului. Este un semn de responsabilitate politică în PD-L”, a declarat Emil Boc. Liderul PD-L a precizat că a fost desemnat câte un membru al Biroului Permanent sau doi, de la caz la caz, care vor prezenta o structură interimară de conducere după o analiză riguroasă la fața locului. Potrivit democrat-liberalului, pentru județul Bacău a fost desemnat Gheorghe Flutur, pentru Constanța - Elena Udrea și Valeriu Stoica, pentru Galați - Gheorghe Ștefan și Roberta Anastase, pentru Gorj - Adriean Videanu, pentru Satu Mare - Ioan Oltean, pentru Teleorman - Adriean Videanu și Marian Hoinaru, pentru Vaslui - Gheorghe Ștefan și pentru Vrancea - Gheorghe Flutur.