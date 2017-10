Conducerea PNL a aprobat excluderea lui Chiliman şi a Dianei Tuşa

Conducerea PNL a aprobat excluderea lui Chiliman și a Dianei Tușa

Biroul Politic Național al PNL a aprobat, luni, propunerea de excludere din partid a primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman, și a deputatului Diana Tușa, care este transmisă Delegației Permanente a partidului, for care ia decizia finală, transmite Realitatea.net.Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, luni, după ședința BPN, că a propus excluderea din partid a lui Andrei Chiliman și a Dianei Tușa, în baza articolului 16 din Statutul partidului, el arătând că procedura de vot este în desfășurare și că votul decisiv va fi dat în Delegația Permanentă.Antonescu a spus că a propus excuderea lui Andrei Chiliman și a Dianei Tușa, în baza articiolului 16, litera a) și litera c), și a arătat că există și alte propuneri de excludere, de la Mehedinți. "S-a votat, dar nu avem încă rezultatul. Vă comunicăm, oricum în Delegația Permanentă este votul decisiv. Votul este în derulare", a spus Antonescu.El a arătat că va comunica deciziile luate de Delegația Permanentă. "La sfârșitul Delegației Permanente, atunci când vom avea niște decizii de un fel sau de altul, adoptate, vă vom sta la dispoziție și eu și alți colegi cu tot ce s-a hotărât în aceste foruri, cu explicații, cu detalii. Dacă nu avem încă niște decizii, ce doriți?", le-a spus Antonescu jurnaliștilor.Liderul PNL, Crin Antonescu, a anunțat ca va propune excluderea edilului din partid. "Eu voi face propunerea iar, conform statutului, decizia va aparține Delegației Permanente", a precizat Antonescu.Decizia de luni vine în contextul excluderilor recente din PNL. Fostul presedinte al PNL Sector 1, Vlad Moisescu, a fost exclus din partid, miercuri seara, decizia fiind luata de Biroul Politic Teritorial al PNL Sector 1. In aceeasi sedinta au mai fost exclusi alti 11 liberali. Si deputatul PNL Diana Tusa ar putea fi exclusa din partid in urmatoarea perioada.Andrei Chiliman, primarul Sectorului 1, afirma ca excluderea in absenta a colegilor sai din Partidul National Liberal ii intareste convingerea ca trebuie sa ramana in cadrul PNL, pentru a se lupta "din interior"."In ceea ce ma priveste, actul ticalos de excludere in absenta a colegilor mei imi intareste convingerea ca trebuie sa raman in Partidul National Liberal si sa ma bat din interior, zi de zi, pentru ca partidul sa se intoarca pe drumul Bratienilor, din mocirla lui Crin Antonescu", a scris Andrei Chiliman pe blogul sau.