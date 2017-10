Conducerea PDL va tranşa, duminică, povestea cu Mişcarea Populară

Conducerea PDL va tranșa, duminică, povestea cu Mișcarea Populară

Secretarul general al PDL, deputatul Ioan Oltean, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că personal crede că PDL trebuie să candideze la alegerile locale cu denumirea și simbolurile pe care le are, și nu sub cupola Mișcării Populare, a cărei constituire nu o vede oportună anul acestaIoan Oltean a fost întrebat ce punct de vedere are față de constituirea Mișcării Populare.„Personal, nu am crezut și nu cred în Mișcarea Populară ca o construcție politică pentru alegerile din 2012. Probabil că în ședința noastră de duminică (a Colegiului Director al PDL - n.r) vom pune capăt, într-un fel sau altul, acestui proiect politic care a ieșit în opinia publică, în mass-media, fără ca PDL să aibă o construcție proprie în această privință. Eu cred că PDL trebuie să se prezinte la alegerile din 2012, cu denumirea pe care o are, cu sigla pe care o are, cu culoarea pe care o are fiindcă nu am făcut absolut nimic care să ne determine în momentul acesta să avem rețineri față de însemnele PDL”, a declarat Ioan Oltean, citat de Mediafax.Întrebat cine îi mai împărtășește acest punct de vedere legat de Mișcarea Populară, Ioan Oltean a spus că în orice formațiune politică serioasă există curente și opinii contrare.„Cu certitudine sunt și alții care îmi susțin punctul de vedere. Oricum, duminică vom tranșa această poveste o dată pentru totdeauna, cel puțin pentru anul acesta”, a spus Oltean.