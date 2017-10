Conducerea judeţeană a PD-L Constanţa îi „trage de urechi“ pe consilierii locali

Conducerea județeană a PD-L Constanța îi „trage de urechi“ pe consilierii locali

Președintele Organizației Județene a PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, a anunțat, aseară, după ședința Biroului Permanent Județean, că în cadrul evenimentului au fost luate decizii care îi privesc în mod direct pe aleșii locali democrat-liberali, atât pe cei din municipiul Constanța, cât și pe cei din județ. Astfel, cu o evidentă notă de reproș la adresa consilierilor PD-L, Mircea Banias a declarat că s-a decis ca aceștia să acorde, prin rotație, audiențe săptămânale cetățenilor din Constanța, la sediul Organizației Județene. Măsura vine și ca urmare a supărării conducerii municipale și județene a partidului pe cei doi aleși locali din Consiliul Local Municipal Constanța, Cristian Tănase și Nicolae Șandru care, la cea mai recentă ședință de CLM, au votat în favoarea unui proiect de hotărâre în cazul căruia partidul prefera să se abțină. Mai mult decât atât, Banias a subliniat importanța unei documentări prealabile a ale-șilor locali, înainte de ședințele de consiliu, și asta pentru că, așa cum am putut constata, unii dintre consilieri nu au idee uneori nici măcar de titlurile proiectelor incluse pe ordinea de zi. În plus, senatorul constănțean a declarat și că, de acum înainte, consilierii PD-L din cadrul administrațiilor locale constănțene vor trebui să inițieze, în fiecare ședință de CL, proiecte de hotărâre. „Ordinea de zi a ședințelor trebuie studiată, aleșii locali trebuie să fie informați, să aibă inițiative. Tocmai de aceea am decis și susținerea săptămânală a acestor audiențe la sediul PD-L Constanța”, a explicat Banias. El a remarcat, totuși, că singurii aleși locali de activitatea cărora partidul este mulțumit sunt consilierii județeni, pe care liderul pedeliștilor i-a dat exemplu. „Consilierii județeni sunt singurii care se întâlnesc înainte de ședințe, care discută pe marginea proiectelor, care dezbat asupra lor”, a completat Banias. Este cunoscut faptul că aleșii PD-L din Consiliul Județean Constanța sunt singurii care și-au făcut auzită vocea în relația, conflictuală, e drept, cu actuala administrație constănțeană. Chiar și așa, însă, și ei vor acorda audiențe la sediul partidului. Președintele democrat-liberalilor tomitani a anunțat că, alături de aleșii locali, și direc-torii coordonatori ai instituțiilor deconcentrate din Constanța care au sprijinul PD-L vor sus-ține audiențe. Tot săptămânale și tot prin rotație. Obiectivul acestei măsuri? „Acela de a-i responsabiliza, și pe unii, și pe alții”, a conchis Banias.