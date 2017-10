Conducerea CJC ignoră iniţiativa Ministerului Culturii de a prelua Teatrul „Oleg Danovski“

Conducerea CJC ignoră inițiativa Ministerului Culturii de a prelua Teatrul „Oleg Danovski“

Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, a transmis recent conducerii Consiliului Județean Constanța (CJC) o adresă oficială prin care informează că ministerul are în vedere preluarea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” în subordinea sa, urmând să demareze măsurile legislative care se impun pentru realizarea acestui obiectiv, inclusiv pentru asigurarea alocațiilor bugetare. Ministrul mai susține în aceeași adresă că, pentru demararea acestui proces, CJC trebuie să comunice în cel mai scurt timp hotărârea Consiliului Județean Constanța cu privire la aprobarea transferului teatrului în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, respectiv a trecerii imobilului pe care îl administrează și îl utilizează în prezent instituția. Kelemen Hunor reamintește faptul că Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” cuprinde trei instituții: Opera creată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1687/1958, Teatrul de Balet Clasic și Contemporan „Fantasio” înființat în 1978 și Filarmonica „Marea Neagră” înființată în 1979, fiind singura instituție de acest gen din România. „Având în vedere faptul că Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are în subor-dine în regiunile de importanță istorică și culturală instituții de cultură de re-nume național, considerăm necesară reprezentarea la acest nivel a regiunii dobro-gene”, argumentează ministrul Kelemen Hunor. CJC, în silenzio stampa Președintele Consiliului Județean Constanța, Ni-cușor Constantinescu, nu a răspuns apelurilor venite din partea ziarului „Cuget Liber”. Înainte ca adresa ministrului să devină pu-blică, purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că există posibilitatea ca CJC să inițieze un proiect care să prevadă acest transfer, însă numai în condițiile în care și cealaltă parte, reprezentantă de minister și Guvern, reușește să emită, până la ședința ordinară, o ordonanță de urgență în vederea preluării Teatrului „Oleg Danovski”. Ulterior, Cristian Moldovanu nu a mai putut fi contactat telefonic. Consilierii susțin transferul Democrat-liberalul Mihai Petre a anunțat că va iniția un proiect de hotărâre privind preluarea teatrului de către minister și va depune astăzi o cerere la secretariatul Consiliului Județean astfel încât pe ordinea de zi a ședinței de luni să figureze și acest proiect. Tot el a atras atenția că, dacă CJC va aproba acest transfer, vor suferi modificări toate organigramele aprobate până acum. Și consilierii liberali și-au exprimat susținerea pentru un astfel de proiect. Pentru că, în calitatea sa de purtător de cuvânt al grupului, Dănuț Antonoaea Zepa nu vorbește cu reprezentanții mass-media, l-am contactat pe Viorel Sorin Ciutureanu care poate foarte bine să îi dea clasă colegului său. „Noi vom susține tot ceea ce este bine pentru instituțiile de cultură. Noi am susținut existența acestui teatru și nu desființarea sa, mai ales în condițiile în care s-ar putea lua alte măsuri pentru a evita astfel de situații. Dacă această preluare va rezolva problemele instituției, atunci cu siguranță îl vom susține”, a declarat Ciutureanu. În tabăra social-democraților, Maria Magiru care este și membru al Comisiei de Cultură din CJC și-a arătat și ea deschiderea față de un posibil transfer al teatrului în subordinea ministerului. „Dacă Ministerul Culturii are fondurile necesare, chiar este un lucru bun. În aceste condiții, ar fi foarte bine să îl preia ministerul”, a fost de părere Maria Magiru. În pofida veștilor bune care vin de la București, conducerea CJC nu a revenit asupra convocatorului. Pe ordinea de zi a ședinței de luni au rămas înscrise proiectele care vizează reduceri și restructurări la nivelul instituțiilor culturale, inclusiv Teatrul „Oleg Danovski”, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu trebuie trecut cu vederea nici interesul pe care primarul Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu l-ar avea pentru actuala clădire a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Probabil trecerea clădirii în subordinea ministerului ar reprezenta o mare pierdere pentru cei doi și apropiații lor.