Concedieri la Primăria Constanţa

Centralizare ????

Pana acum pe unde te suceai si pe unde te invarteai dadeai de cuvantul > Acum vorbim de CENTRALIZARE ? de o centralizare excesiva, pentru ca daca pana acum te duceai ca director sa soliciti inca o lucrare ceva, o urgenta, venea unul din cei 22 de la RAEDPP si-si facea mila si te scotea din impas. Dar acum ? cand si cine vine de la minister sa vada situatia fizica a cladirilor ( scoli si gradinite)???? Vai de mama noastra, in ce tara traim ? in ce hal ne aduc mai marii de la guvern ??? Asa cum spuneti voi, acest primar Mazare v-a facut destule cat a avut si sustinere de la guvern, nu mai maniati pe Dumnbezeu... ca-i interlop... foarte bine ! Vreti sa va vina unul cu foamea in glanda sa va ia de la gura si pachetul acela infim pe care-l primesc amaritii de pensionari ?? Parerea mea este : ce a fost pana acum in invatamant, a fost cum a fost, dar de acum inainte.... vai de noi si de noi, vai de copiii, de dascalii si de cei care vor mai lucra in acest sistem numit EDUCATIE SI INVATAMANT ! CARE EDUCATIE ?, CARE INVATAMANT ? Poate cel al CORUPTIEI, AL INCOMPETENTEI SI AL SPAGILOR, CARE A AJUNS SA NE CONDUCA NU NUMAI CA OAMENI, CA SI CATEGORII SOCIALE, DAR CHIAR CA NATIE !!!!