Comuna Peştera, locul unde toţi copiii au tablete pentru a se conecta la wireless

4

pt Dobro, sclavul Vrabiorului

Dobro, daca o luam pe a u t i s t a de ma-ta in bastarc, te superi? Baaaaa, saracie in saboti, te cumpar cu tot neamul tau de i n f e c t i care stati la mocangeli la Vrabioru. Baaaaa, aia defecheaza in fundul curtii, unde ies cu paru' noaptea sa nu ii rupa cainii, si ei au nevoie de tablete. Saracie i m b e c i l i z a t a, ma-ta a facut un coclete caruia ii curg mucii la orice. Traiesc unde tu nu ai visat, manelist ordinar, si unde 99% dintre maimutele ca tine nu vor ajunge niciodata. Hai s i c t i r, obositule. Iar balena esuata care a scris articolul, dar care pune mulaciuni pe corpul ei gigant, ramane doar o Orca. Am zis!