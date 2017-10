Comuna Peştera, gazdă pentru acţiunea "Plantăm Fapte Bune"

Comuna Peștera, gazdă pentru acțiunea "Plantăm Fapte Bune"

Campania „Plantăm Fapte Bune” ajunge, sâmbătă, 14 noiembrie, din nou, în comuna Peștera. Aici, vor fi plantați 33.000 de puieți, de-a lungul a cinci kilometri de drum, pentru a forma o perdea forestieră cu rol de prevenire a viscolului și înzăpezirii.Campania este inițiată de Asociația „EcoAssist” din București, alături de cinci organizații non-guvernamentale de protecția mediului din România și are drept partener Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Totodată, reprezentanții Romsilva vor furniza gratuit puieții necesari realizării acestei operațiuni.Evenimentul de sâmbătă va reprezenta cea mai mare acțiune de împădurire din România, iar comuna Peștera este singura localitate din județul Constanța aleasă pentru această acțiune.Plantația din localitatea Peștera are în total șase hectare și este începută încă din 2012. Are multiple obiective, o porțiune pe care a fost necesară stabilizarea solului, o altă porțiune pe care a fost începută o perdea forestieră de protecție. Până în prezent, s-au plantat 15.000 de puieți de salcâm, 2.500 de puieți de sălcioară și 7.500 de puieți de glădiță.