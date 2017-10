Comuna Lipniţa, locul unde şi-a rupt foamea gâtul, sărbătoreşte criza printr-un concert de 15.000 de euro

Comuna Lipnița, locul unde și-a rupt foamea gâtul, sărbătorește criza printr-un concert de 15.000 de euro

Locuitorii din Lipnița au sărbătorit, la finalul săptămânii trecute, a treia ediție a Zilelor Comunei. În ciuda crizei economice, administrația publică locală a preferat ca evenimentul să nu treacă neobservat, astfel că a organizat, cu această ocazie, un concert în centrul comunei, în cadrul căruia au evoluat artiști precum Anda Adam, Smiley, Spitalul de Urgență, Aurel Tămaș, Mioara Velicu, Niculina Stoican. Nu tu foame, nu tu sărăcie, nu tu disperare! Potrivit declarațiilor primarului Florin Onescu, administrația a alocat acestui eveniment, din bani publici, din vistieria locală, 15.000 de euro. Acestora li s-au adăugat, susține el, sponsorizări în valoare de 2.000 de euro. Fondurile pompate în Zilele Comunei Lipnița au fost prevăzute, așa cum a declarat primarul localității, încă de la începutul acestui an, și anume în ședința de Consiliu Local a lunii februarie, atunci când a fost aprobat bugetul pe 2010. Întrebat, însă, dacă în actualul context, al reducerii pensiilor și salariilor bugetarilor și ținând cont, de asemenea, de faptul că vorbim despre o administrație publică locală unde un sistem de canalizare, unul de alimentare cu apă și o baie în casă reprezintă încă, pentru mulți dintre localnici, doar un vis, departe de standardele de civilizație ale Uniunii Europene, suma de 15.000 de euro n-ar fi fost necesară în alte sectoare, primarul Florin Onescu a replicat senin: „În afară de muncă și griji, oamenii n-au nicio modalitate de divertisment. Este singurul eveniment cultural de anul acesta și el nu a avut nicio conotație politică. În plus, a fost fără mici și fără bere”. Ca și cum lipsa unei conotații politice ar justifica direcționarea banilor publici în concerte, gospodarul șef al comunei a adăugat că „evenimentul este binevenit pentru oamenii din comună, care nu ies niciodată, nicăieri”. De precizat este că, spre deosebire de anii trecuți, nici măcar municipalitatea constănțeană nu s-a mai lăfăit, de Zilele Orașului, în tot soiul de manifestări organizate din banii contribuabililor. Motivul? Ei bine, criza financiară și un buget local insuficient. Prin comparație, însă, comuna constănțeană condusă de social-democratul Florin Onescu pare să sfideze fenomenul generalizat al crizei, direcționând peste 15.000 de euro într-o manifestare care face notă discordantă cu imaginea unei comune sărăcăcioase. Despre localitatea constănțeană Lipnița am scris, în alte ocazii, că pare a fi locul unde și-a rupt foamea gâtul. În 2010, însă, ea pare mai mult decât atât: este comuna în care administrația locală funcționează pe principiul „țara piere, baba se piaptănă”. „Credeți că ar fi fost mai normal (sic!) să nu se organizeze Zilele Comunei și să stea tineretul în cârciumi?!? Tinerii au dansat și au cântat, iar concertul a fost mai binevenit decât circul și scandalul”, a ținut să precizeze primarul. Aceasta este o mostră a modului în care reprezentanții administrațiilor locale înțeleg să gestioneze criza și să reducă cheltuielile bugetare. Nu în ultimul rând, de remarcat este că e puțin probabil ca onorariile artiștilor și amenajarea scenei să fi costat doar 15.000 de euro.