Comuna care habar nu are cum arată o grădiniţă

În 2011

Comuna care habar nu are cum arată o grădiniță

Proiectele primăriei Crucea pe anul 2011 vizează necesitățile imediate ale comunei. Primarul Gheorghe Frigioi, împreună cu echipa sa, vor încerca, anul acesta, să ducă la bun sfârșit o parte din proiectele începute anul trecut și să implementeze unele noi. Acestea sunt, potrivit declarațiilor lui Frigioi, eforturile pe care le vor depune pentru ca localitatea pe care o au în grijă să poată atinge „măcar nivelul minim decență și civilizație”. În prima instanță, mai exact în primăvară, se va începe asfaltarea străzilor atât din localitatea Crucea, cât și din Stupina cu bani din Fondurile Europene. Conform declara-țiilor primarului, „acest proiect a fost deja aprobat și finanțat.” Pe plan secund, primarul are în vedere construirea unei grădinițe. El menționează că în localitatea Crucea o astfel de instituție nu a existat niciodată, locuitorii fiind nevoiți să își trimită copiii în sediul Căminului Cultural unde exista un spațiu alocat în acest sens. „În comuna Crucea nu a existat niciodată o grădiniță, am tot apelat la diverse locații, ba la Căminul Cultural, ba la altele”, a declarat Frigioi. Proiectele din 2010 așteaptă și acum banii Guvernului Primarul a amintit, printre proiectele pentru anul acesta, de atragerea de fonduri pentru proiectele de alimentare cu apă. În comuna Crucea există, la momentul actual, trei astfel de lucrări începute și care își așteaptă finalizarea din luna noiembrie a anului trecut. „Sperăm că anul acesta se vor găsi fon-duri pentru cele trei proiecte de alimentare cu apă. Aceste proiecte au fost reali-zate cu finanțare de la Guvern, unul dintre ele fiind terminat în proporție de 93%, dar nu am mai primit bani pentru ele din luna noiembrie. Asta înseamnă că lucrările realizate se vor duce de râpă deoarece conservarea este foarte costisitoare.” Astfel, în așteptarea banilor de la Guvern se află lucrările de alimentare cu apă localităților Băltești, Stupina și Gălbiori și realizarea sistemului de canalizare pentru comuna Crucea. Tot în perspectivele pe anul acesta, primarul dorește să obțină fonduri pentru câteva proiecte de mediu. „E mult să spunem că vrem să construim niște parcuri . Vrem să facem câteva spații verzi mai micuțe, spații de joacă și de recreere pentru locuitorii din comună.” „Locuitorii să se simtă mai aproape de Europa!“ În ceea ce privește problemele deja soluționate, Gheorghe Frigoi menționează că de vineri a început colectarea deșeurilor din porțile caselor, „așa cum se procedează în mod normal în țările civilizate”, pentru a-i putea apropia pe locutorii comunei de condițiile de trai ale unui stat european. De asemenea, el a declarat că nu îi plac formulările de tipul „primarul promite că …” , dar va face tot ce îi va sta în putere pentru a putea rezolva situațiile ce vor apărea pe parcursul anului și va încerca, în limita posibilităților, să ajute comuna.