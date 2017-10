"Competiţia pentru Primăria Constanţa este deja deschisă"

Dănuț Culețu:

"Competiția pentru Primăria Constanța este deja deschisă"

Președintele Forței Civice Con-stanța, deputatul Dănuț Culețu, a organizat, ieri, o conferință de presă. În cadrul întâlnirii, liderul formațiunii politice de la malul mării a vorbit despre reuniunea Cole-giului Director al Forței Civice care a avut loc, la Brașov.„În cadrul întâlnirii, s-au analizat rezultatele alegerilor parlamentare, Organizația de la Constanța fiind felicitată deoarece a reușit să obțină un post de deputat. Per total, Forța Civică are acum în Parlament, un senator și trei deputați. Este o mare performanță că, un partid nou creat a reușit într-un timp așa de scurt să ajungă în Parlamentul României. Totodată, s-a discutat despre strategia pe 2013. Trebuie să găsim aliați și să promovăm prin Mihai Răzvan Ungureanu un candidat pentru alegerile prezidențiale”, a declarat Dănuț Culețu.Tot în cadrul întâlnirii de ieri cu presa, el a vorbit și despre organizarea pe plan local a Forței Civice. În acest sens, sâmbătă va avea loc o întâlnire pentru stabilirea Biroului Permanent Municipal.„Pentru a obține rezultate bune pe viitor, trebuie să ne structurăm foarte bine. Astfel, ne-am propus să începem cu organizarea Biroului Permanent Municipal care este foarte important. Rezultatul alegerilor parlamentare la nivelul municipiului Constanța ne face să credem că, în timp, se va dori o alternativă pentru USL care, de ce să nu recunoaștem, sunt foarte bine organizați. Pentru a obține rezultate bune, trebuie căutat încă de pe acum candidatul pentru alegerile locale din 2016. În acest sens, poate fi un candidat care să aibă notorietate dar și alte calități, dar el nu trebuie să fie neapărat membru al Forței Civice. Pentru a avea sorți de izbândă nu vrem să facem greșeala de a merge fiecare cu un candidat în 2016, și, mă refer aici la cei de dreapta. Trebuie să ne unim, să existe o alternativă de dreapta pentru alegerile locale din 2016. Deci, competiția pentru Primăria Constanța este deja deschisă”, a mai explicat Dănuț Culețu.„Guvernul a trecut de la bâlbâieli la călcat în străchini“În ceea ce privește situația politică, Culețu a spus că, în opinia sa, actualul Guvern nu procedează corect.„Guvernul a trecut de la bâlbâieli la călcat în străchini. Proiectul impozitului forfetar a mai fost discutat și a fost abandonat. În criză nu trebuie să vii cu impozite și taxe noi, ci trebuie să sprijini investițiile în economie. Proiectul impozitului forfetar este și foarte greu de implementat. O altă năstrușnicie este ideea lui Nicolăescu de a nu mai finanța spitalele private. Este o decizie eronată, iar lansarea unei astfel de poziții dovedește lipsa profesionalismului”, a mai declarat Dănuț Culețu.Printre altele, parlamentarul a precizat că, o altă strategie care trebuie abordată de actualii guvernanți, în momentul de față, vizează atragerea fondurilor europene.„Țara are nevoie urgentă de atragerea fondurilor europene. Rămâne de văzut dacă actualii guvernanți vor reuși să aducă în acest an banii de care România are așa mare nevoie. Sincer, eu sunt sceptic că se va realiza”, a mai spus Culețu.